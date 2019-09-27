Двукратный чемпион мира по вольной борьбе заявил, что готов выйти против Нурмагомедова Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дэйк бросил вызов чемпиону UFC в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.

- Если Хабиб хочет выйти на борцовский ковер, я только за! Слышишь это, Хабиб Нурмагомедов? Давай сделаем это, - цитирует Дэйка портал fight-library.com.

Напомним, что 28-летний американец завоевал золото чемпионатов мира в Будапеште (2018 год) и Нур-Султане (2019).