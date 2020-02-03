Михаил Мамиашвили: Жена Махова принимает препараты, в которых присутствует гормон роста Российский борец уличен в применении допинга.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о том, что в допинг-пробе серебряного призера Олимпийских игр Биляла Махова обнаружен гормон роста.

«Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, – приводит ТАСС слова Мамиашвили, – объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция».

Отметим, что Махов прошел допинг-тест во внесоревновательный период. На данный момент он не входит в сборную России.

На Олимпийских играх в Лондоне Махов стал серебряным призером в весовой категории до 120 кг. Также на его счету три золота чемпионата мира (2007, 2009, 2010).