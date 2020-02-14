Хорошавцева, Велиева и Букина стали чемпионками Европы по вольной борьбе Первенство континента проходит в Риме.

В первый соревновательный день на чемпионате Европы по вольной борьбе среди женщин копилка сборной России пополнилась сразу пятью наградами. Ольга Хорошавцева, Ханум Велиева, Екатерина Букина завоевали золотые медали, а Милана Дадашева и Любовь Овчарова – бронзовые.

Хорошавцева в финале турнира весовой категории до 55 кг победила украинку Саломию Винник со счетом 10:0.

Велиева стала чемпионкой Европы в весовой категории до 68 кг благодаря победе в поединке за золото против итальянки Дальмы Каневы (11:0).

Букина выиграла турнир в весовой категории до 76 кг. В решающей схватке Екатерина оказалась сильнее турчанки Ясемин Адар (4:3).

В категории до 59 кг Овчарова выиграла схватку за бронзу у еще одной представительницы Турции Элиф Янык (14:3). Ну а в самой легкой весовой категории (до 50 кг) Дадашева победила в бронзовом поединке против турецкой спортсменки Элвин Демирхан (10:4).