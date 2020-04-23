Борец Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» и бросил вызов рекордсмену Книги Гинесса Победителем первого дня «Домашней суперлиги» - онлайн-турнира по берпи, стал обладатель Кубка европейских наций по вольной борьбе Мурад Нухкадиев, сделавший 41 берпи за минуту.

Второе место занял олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян - 38 повторений. На третьем месте двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов - 37 раз.

- Я много занимаюсь кроссфитом, поэтому упражнение берпи мне хорошо знакомо. По началу я все воспринимал в развлекательной форме, но когда увидел, что парни из футбола и сумо делают по 35 раз, стал настраиваться, как на схватку. В апреле должен был состояться мой дебют в ММА, который из-за пандемии пришлось отложить. Всем хочется соревноваться. Так что было очень интересно поучаствовать в онлайн-турнире в такой именитой компании. Гостем программы был рекордсмен Книги Гинесса Игорь Ким, сделавший 4555 бёрпи за 12 часов. Бросаю ему вызов, уверен, что выиграю у него за одну минуту! - заявил Мурад Нухкадиев.

В онлайн-турнире, организованном Фондом Росконгресс и «Телеспорт Медиа» также приняли участие призёр Олимпиады-2018 по скелетону Никита Трегубов, двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Марянян, двукратный чемпион мира по пляжному футболу Антон Шкарин, призёр чемпионата Европы по регби Алексей Щербань, чемпион мира и Европы по сумо Константин Абдула-Заде.

23 апреля пройдет женский турнир «Домашней суперлиги» с участием четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, призера Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Натальи Непряевой, призёра Олимпиады-2016 по борьбе Валерии Кобловой и других звёзд российского спорта.