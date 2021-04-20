Шахиев завоевал первую золотую медаль для России на чемпионате Европы в Варшаве

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КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 3 Авангард 0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90' Норвич Сити 0 Уотфорд 1 П1 32.0 Х 13.0 П2 1.06
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90' Брентфорд 1 Кардифф Сити 1 П1 6.70 Х 1.16 П2 14.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 90' Суиндон Таун 2 Портсмут 1
Англия - Первая лига 1-й тайм, 45+3' Рочдейл 0 Блэкпул 0 П1 3.80 Х 2.24 П2 2.75
Англия - Первая лига перерыв Нортгемптон Та 2 Ипсвич Таун 0 П1 1.10 Х 8.90 П2 19.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 45+3' Престон Норт Э 1 Дерби Каунти 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 45+1' Шеффилд Уэнсде 1 Блэкберн Ровер 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.00
Англия - Первая лига перерыв Шрусбери Таун 0 Уиган Атлетик 2 П1 22.0 Х 10.0 П2 1.07
Англия - Первая лига перерыв Бристоль Ровер 0 Милтон-Кинс До 1 П1 6.70 Х 4.10 П2 1.45
Англия - Первая лига перерыв Бёртон Альбион 0 Линкольн Сити 1 П1 9.00 Х 4.80 П2 1.30
Англия - Первая лига перерыв Уимблдон 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 45+3' Суонси Сити 0 Куинз Парк Рей 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Англия - Первая лига перерыв Аккрингтон Стэ 1 Донкастер Рове 0 П1 1.35 Х 4.70 П2 8.20
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 19' Арминия 0 Шальке-04 0 П1 1.81 Х 3.80 П2 4.50
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 19' Айнтрахт Ф 0 Аугсбург 0 П1 1.40 Х 5.50 П2 6.20
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 19' Бавария 2 Байер 0 П1 1.05 Х 18.0 П2 22.0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Питерборо Юнай 0 Гиллингем 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Плимут Аргайл 0 Чарльтон Атлет 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Халл Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Флитвуд Таун 0 Кру Александра 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.50
Италия - Серия А не начался Верона 0 Фиорентина 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.75
Португалия - Примейра 22:00 Пасуш де Ферре 0 Фаренсе 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 22:00 Челси 0 Брайтон энд Хо 0 П1 1.67 Х 3.70 П2 6.00
20 апреля 20:17
автор: Виктор Шарафудинов

Шахиев завоевал первую золотую медаль для России на чемпионате Европы в Варшаве

22-летний спортсмен из Дагестана выступает в весовой категории до 65 кг.

На чемпионате Европы по борьбе сборная России завоевала первую золотую медаль.

В турнире борцов вольного стиля в весовой категории до 65 кг победил Загир Шахиев. В финале 22-летний россиянин оказался сильнее поляка Кшиштофа Беньковски (13-2).

Бронзовые награды завоевали молдованин Максим Сакулцан и азербайджанец Али Рахимзаде. Сакулцан победил белоруса Андрея Бекренева (5-2), а Рахимзаде – украинца Андрея Свирида (3-2).

Ранее в весовой категории до 57 кг серебро для России завоевал Начин Монгуш. В финале он уступил турку Атлы Сулейману (5-6). Бронзовыми призерами стали Камил Керимов (Украина) и Афган Хашалов (Азербайджан).

источник: «Советский спорт»
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