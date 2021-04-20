Шахиев завоевал первую золотую медаль для России на чемпионате Европы в Варшаве

На чемпионате Европы по борьбе сборная России завоевала первую золотую медаль.
В турнире борцов вольного стиля в весовой категории до 65 кг победил Загир Шахиев. В финале 22-летний россиянин оказался сильнее поляка Кшиштофа Беньковски (13-2).
Бронзовые награды завоевали молдованин Максим Сакулцан и азербайджанец Али Рахимзаде. Сакулцан победил белоруса Андрея Бекренева (5-2), а Рахимзаде – украинца Андрея Свирида (3-2).
Ранее в весовой категории до 57 кг серебро для России завоевал Начин Монгуш. В финале он уступил турку Атлы Сулейману (5-6). Бронзовыми призерами стали Камил Керимов (Украина) и Афган Хашалов (Азербайджан).
источник: «Советский спорт»