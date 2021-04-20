Россиянин Касумов стал чемпионом Европы в весовой категории до 70 кг

На чемпионате Европы завершился турнир борцов вольного стиля, выступающих в весовой категории до 70 кг.
В финале россиянин Исраил Касумов одержал победу над азербайджанцем Тураном Байрамовым (3-1).
Обладателями бронзовых наград стали Арман Андреасян из Армении, победивший молдаванина Михаила Саву (4-3), а также украинец Игорь Никифорук. Его соперник Николае Кожокару, представляющий Великобританию, отказался от борьбы из-за травмы.
На данный момент у российской сборной три медали варшавского ЧЕ. Ранее Загиру Шехиеву досталось золото в весовой категории до 65 кг, а Начин Монгуш стал серебряным призером турнира весовой категории до 57 кг.
источник: «Советский спорт»