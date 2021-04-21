Курбанов завоевал золотую медаль ЧЕ в Варшаве

Россиянин Магомед Курбанов стал победителем в соревновании борцов вольного стиля в весовой категории до 92 килограммов на чемпионате Европы.
В решающей схватке за золото 28-летний спортсмен победил швейцарца Самуля Шеррера (4:1).
Бронзовые медали достались Гаджи Раджабову из Белоруссии, который оказался сильнее представителя Латвии Иварса Самусонокса, а также азербайджанец Осман Нурмагомедов, победивший украинца Андрея Власова.
Чемпионат Европы по вольной борьбе проходит в столице Польши.
источник: «Советский спорт»