Сергей Козырев - серебряный призер чемпионата Европы

Российский борец вольного стиля Сергей Козырев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в весовой категории до 125 кг.
В финале он уступил представителю Турции Тахе Акгюлю со счетом 2:9. Бронзовые медали завоевали грузин Гено Петриашвили и украинец Александр Хоцяновский.
Сборная России возглавляет таблицу неофициального командного зачета чемпионата Европы, имея в активе семь наград: шесть золотых и одну серебряную.
22 апреля начнутся соревнования среди представителей греко-римского стиля.
источник: «Советский спорт»