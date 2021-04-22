Оршуш принесла России первое золото среди женщин на ЧЕ

Россиянка Стальвира Оршуш стала победительницей соревнования борцов вольного стиля в весовой категории до 55 килограммов на чемпионате Европы.
В решающей схватке за золото 28-летняя спортсменка победила по дополнительным показателям представительницу Польши Роксану Засину (2:2).
Бронзовые медали достались Кристине Демко из Украины, который оказалась сильнее представительницы Нидерландов Джессики Блажки, а также румынка Андреа Ана, победившая белорусскую спортсменку Катерину Пичкускую.
Чемпионат Европы по вольной борьбе проходит в столице Польши.
источник: «Советский спорт»