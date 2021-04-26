Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по спортивной борьбе

Сборная России стала победителем неофициального общекомандного зачета чемпионата Европы по спортивной борьбе.
На турнире в Варшаве проходили соревнования в вольной, женской и греко-римской борьбе.
Россияне завоевали в общей сложности тринадцать золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали.
На втором месте оказались борцы сборной Турции, выигравшие три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль.
Третье место занял украинские спортсмены, которые два раза победили, еще два раза были вторыми и девять раз третьими.