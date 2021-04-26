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НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 10' Вашингтон Уиза 27 Кливленд Кавал 28 П1 1.50 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Тампа-Бэй Лайт 1 Коламбус Блю Д 0 П1 1.24 Х 6.20 П2 9.20
НБА - регулярный чемпионат не начался Атланта Хоукс 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.95 П2 1.40
Аргентина - Примера 03:00 Атлетико Тукум 0 Тальерес 0
Аргентина - Примера 03:00 Росарио Сентра 0 Эстудиантес 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Индиана Пэйсер 0 П1 2.80 П2 1.46
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.32 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:30 Бенфика Б 0 Пенафиел 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0
Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
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Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.59 Х 3.70 П2 6.70
Португалия - Примейра 21:00 Насьонал 0 Витория Гимара 0
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.88 Х 3.60 П2 4.40
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.10
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.25 Х 3.70 П2 3.10
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.36
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.46 Х 4.30 П2 8.40
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 11.5 Х 5.10 П2 1.33
26 апреля 01:34
автор: Максим Скороходов

Михаил Мамиашвили: Чемпионат Европы рассматриваем как этап подготовки к Олимпийским играм

Соревнования по борьбе на Олимпиаде в Токио пройдут с 1 по 7 августа.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что прошедший в польской Варшаве чемпионат Европы поможет скорректировать тренировочную работу перед Олимпийскими играми в Токио.

«Завоевать очередное звание чемпиона Европы престижно, почетно, но все это мы рассматриваем именно как этап подготовки к Олимпиаде. Значит, у нас есть повод для хорошего серьезного анализа, чтобы иметь возможность скорректировать техническую работу, провести окончательную шлифовку подготовки к Играм», - приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что сборная России стала победителем неофициального общекомандного зачета чемпионата Европы, завоевав на турнире в общей сложности тринадцать золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

источник: ТАСС
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