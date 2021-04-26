Михаил Мамиашвили: Чемпионат Европы рассматриваем как этап подготовки к Олимпийским играм

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что прошедший в польской Варшаве чемпионат Европы поможет скорректировать тренировочную работу перед Олимпийскими играми в Токио.

«Завоевать очередное звание чемпиона Европы престижно, почетно, но все это мы рассматриваем именно как этап подготовки к Олимпиаде. Значит, у нас есть повод для хорошего серьезного анализа, чтобы иметь возможность скорректировать техническую работу, провести окончательную шлифовку подготовки к Играм», - приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Напомним, что сборная России стала победителем неофициального общекомандного зачета чемпионата Европы, завоевав на турнире в общей сложности тринадцать золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.