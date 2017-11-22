Каждый год в январе Женская хоккейная лига выпускает календарь, для которого позируют хоккеистки лиги. "Советский спорт" побывал на съемках нового календаря и так впечатлился увиденным, что теперь мы точно знаем, чем украсить стены редакции в 2018 году.

Петр Титаренко (главный фотограф проекта «Растопим лед»): «Работать со спортсменками интересно и с технической стороны легко. Они хорошо организованы и чётко следуют указаниям фотографа. К тому же девушки красивы и обаятельны. Однако мы столкнулись с другой проблемой - раскрепощения красавиц. Агрессивные и волевые на льду, они смутились перед камерой. Непривычное амплуа, дебют и привычка быть сильной сказались на девочках. Однако спортивный азарт и уверенность в собственной привлекательности взяли верх. Как результат - красивые снимки».

Жанна Черненко, организатор проекта «Растопить лед»: «Мы хотели привлечь внимание к тому, что они, в первую очередь, женственные. Хотелось бы развеять этот стереотип о том, что в женский хоккей играют только огромные мужеподобные барышни».













Надежда Морозова (вратарь команды «Бирюса» Красноярск) : «Все так непривычно. Нас предупредили, что съемка будет необычная, но мы даже не представляли, что настолько. Это будет очень красиво. Такая фотосессия у нас впервые: были в платьях, в хоккейной экипировке, но чтобы так откровенно - никогда.»



























Мария Печникова (нападающий команды «Агидель» Уфа): «С виду и не скажешь, но позировать оказалось делом не из легких, тем более - в воде. Особенно, когда говорят «потряси волосами», а куда и зачем трясти непонятно».



































Анна Пругова (вратарь команды «Агидель», Уфа): «Было мокро. Сбежать не хотелось, скорее было просто непривычно. Это как в бассейне: сначала прохладно, а потом привыкаешь. Эмоции неповторимые. Вот сейчас обсохнем и домой».





































Нина Пирогова (защитник команды «Торнадо» Дмитров): «Наша фотосессия, как по мне, интереснее и интригующее, чем у парней из мододежки. Такие фотосессии привлекают внимание к женскому хоккею, а здесь все средства хороши. Растопила бы лёд ещё? Конечно! И не раз!».























