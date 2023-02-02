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Давид Нагиев о гольфе в России: Нужны поля, где люди смогут тренироваться за адекватные деньги

Чемпион России по гольфу 2022 года Давид Нагиев рассказал корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой, почему его заинтересовал данный вид спорта
Давид Нагиев о гольфе в России: Нужны поля, где люди смогут тренироваться за адекватные деньги
02 февраля 2023 17:22
автор: Дарья Савинова

- Расскажи о знакомстве с гольфом. Это была инициатива родителей или же твой выбор?

- Гольфом занимаюсь с 2005 года. Мой сосед по даче играл, и я тоже захотел попробовать. Так что инициатива была моя.

- Помнишь свою первую победу в гольфе? Когда и где это произошло?

- Первая значительная победа была на Первенстве России в 2013 году в Пестово. После нее я стал воспринимать гольф серьезнее. После были победы на первенствах других годов, и, конечно, Чемпионат России-2022 и I Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

- Какие качества необходимы для достижения хороших результатов в гольфе?

- Чтобы побеждать в гольфе - нужна комбинация хорошей физической подготовки и правильная техника. Однако не стоит недооценивать психологическую устойчивость. Без хорошей ментальной подготовки показывать качественную игру практически нереально.

- Если бы не гольф, то какой вид спорта выбрал? Был момент, когда хотелось все бросить? Как ты с этим справился, что тебя поддерживало и продолжает поддерживать?

- Не знаю, каким бы занимался спортом, если бы не гольфом. Профессионально, скорее всего, никаким. Бросить иногда возникает желание. Но в конце концов понимаешь, что глупо бросать то, чем занимаешься всю жизнь.

- Твои цели: долгосрочные, промежуточные?

- Цели — играть как можно больше профессиональных турниров, параллельно давая уроки по гольфу.

- Сколько времени ты уделяешь гольфу в отрезке дня/недели/месяца?

- В зависимости от сезона: летом я на гольфе 6-7 дней в неделю по 7-8 часов в день, зимой, конечно, не так много, но симуляторы являются идеальным способом сохранить навык без выхода на поле.

- Назови самую большую трудность, с которой ты столкнулся в гольфе? Как ты ее решил?

- Иногда бывает так, что результат приходит не сразу и, кажется, что все проделанные тренировки не окупаются. В такие моменты, главное, не опускать руки и сохранять оптимистичный настрой. В конечном итоге проделанная работа будет вознаграждена.

- Чем ты увлекаешься помимо гольфа?

- Помимо гольфа люблю смотреть и играть в баскетбол и покер. Слушаю разную музыку.

- Как ты считаешь, чего не хватает развитию гольфа в России?

- Чтобы гольф в России развивался нужны доступные поля, где люди за адекватные деньги смогут тренироваться, а также больше турниров для игроков различных уровней. Это поможет развитию конкурентоспособности среди гольфистов.

- В интервью ты говорил, что хочешь поехать в Шотландию на учебу. Получилось уехать?

- Да, учился в Шотландии с 2016 по 2020 год. Я много там играл в гольф и получил хороший опыт.

источник: «Советский спорт»
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