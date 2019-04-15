Трамп вручит Тайгеру Вудсу Президентскую медаль Свободы

14 апреля Вудс стал победителем турнира "Мастерс" в Огасте. Для него это первый выигрыш "Мастерса" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году. "Мэйджоры" Вудс последний раз выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008. Выигрыш в Огасте стал для него 15-м "мэйджором"
"Поговорил с Тайгером Вудсом, поздравил его с выдающейся победой, которую он одержал вчера на турнире серии "Мастерс". Сказал ему, что благодаря его невероятному успеху, возвращению в гольф и, что еще важнее, в жизнь, я награжу его Президентской медалью Свободы!" - написал Трамп в твиттере.
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