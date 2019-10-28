Вудс повторил рекорд по победам на турнирах PGA Tour Американец завоевал 82-й титул в карьере.

Американский гольфист Тайгер Вудс повторил рекорд по победам на турнирах PGA Tour.

43-летний Вудс выиграл турнир Zozo Championship, который проходил в Японии, и завоевал свой 82-й титул. Таким образом, он повторил достижение соотечественника Сэма Снида, у которого было 82 победы с 1934 по 1987 годы.

«82 – это большое число, – приводит Associated Press слова Вудса. – Оно говорит о стабильности на протяжении длительного периода времени. Сэм делал это, когда ему было за 50 лет, мне же пока только за 40. Мне повезло, что моя карьера складывается таким образом».

Отметим, что Вудс выступает на турнирах тура с 1996 года. На его счету 15 титулов на турнирах серии «Мейджор».