Тайгер Вудс получил многочисленные повреждения ног в результате автомобильной аварии

Марк Стенйберг, агент Тайгера Вудса, рассказал о том, какие травмы получил его клиент в результате аварии, которая произошла сегодня утром 23 февраля в Лос-Анджелесе.

Автомобиль, которым управлял Вудс, вылетел с дороги и перевернулся. Для того, чтобы извлечь водителя из поврежденной машины спасателям пришлось применить гидравлические ножницы.

Как сообщает Golf Digest, Стейнберг заявил, что у Вудса многочисленные повреждения ног. В данный момент 15-кратный победитель турниров категории «Мейджор» находится на операции.

Вудс стал первым спортсменом-миллиардером в истории. В 2017 году Тайгер проходил лечение от алкогольной зависимости.