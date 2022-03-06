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День Z. Скандал на награждении призеров с участием россиянина и украинца

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения с символом спецоперации на груди.
День Z. Скандал на награждении призеров с участием россиянина и украинца
06 марта 2022 18:59
автор: Олег Чикирис
автор фото: Федерация спортивной гимнастики России

Турнир в Катаре проходит очень интересно. В опорном прыжке у женщин победила неувядающая Оксана Чусовитина. В этом году гимнастке, которая за свою карьеру выступала за три страны, исполнится 47. Но ни у кого язык не повернется назвать замечательную спортсменку бабушкой мировой гимнастики. Оксана не дает поводов: в Дохе она вновь взяла золото в своем коронном опорном прыжке. Наша олимпийская чемпионка в команде Виктория Листунова стала в этом виде третьей. При этом она младше Чусовитиной на 30 лет.

Российские гимнасты выступают в Дохе в нейтральном статусе: решением Международной федерации гимнастики все национальные символы должны быть заклеены. Наш спортсмен Иван Куляк творчески подошел к этой процедуре, замазав флаг английской буквой Z, которая считается символом спецоперации на Украине.

В упражнениях на параллельных брусьях Куляк стал третьим, победил же украинец Илья Ковтун. Понятно, что с такими вводными церемония награждения превратилась в скандал. Ни украинец, ни россиянин не поздравили друг друга и вообще всячески делали вид, что соперника не существует.

Воздержусь от каких-либо оценок: обстановка в обществе и так накалена до предела. Пусть каждый сам для себя решает, кто прав, а кто нет. Замечу лишь, что в ближайшем будущем таких ситуаций больше не повторится: это был последний турнир с участием российских и белорусских спортсменов. Международная федерация гимнастики приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. Срок отлучения не определен. До дальнейшего уведомления, сказано в пресс-релизе.

СТАТИСТИКА

Женщины. Бревно. 1. Владислава Уразова (Россия) – 13,200 балла. 2. Нора Пережтеги (Венгрия) – 12,733. 3. Хью Йинг Вонг (Тайвань) – 12,333.

Вольные. 1. Мария Минаева (Россия) – 12,666. 2. Даниэла Батрона (Украина) – 12,666. 3. Дорина Бушуго (Венгрия) – 12,433. 4. Владислава Уразова (Россия) – 12,333.

Брусья. 1. Виктория Листунова – 14,566 балла. 2. Мария Минаева (обе – Россия) – 13,366. 3. Даниэла Батрона (Украина) – 12,466.

Опорный прыжок. 1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,433. 2. Ченге Бачкай (Венгрия) – 13,150. 3. Виктория Листунова (Россия) – 13,133.

Мужчины. Опорный прыжок. 1. Артур Давтян (Армения) – 15,033. 2. Назар Чепурный (Украина) – 14,833. 3. Джеймс Бакуэти (Австралия) – 14,666.

Параллельные брусья. 1. Илья Ковтун (Украина) – 15,166. 2. Милад Карими (Казахстан) – 14,566. 3. Иван Куляк – 14,533... 6. Александр Карцев (оба – Россия) – 13,600.

Перекладина. 1. Александр Мякинин (Израиль) – 14,333. 2. Роберт Творогал (Литва) – 13,933. 3. Илья Ковтун (Украина) – 13,933.

Кольца. 1. Ваган Давтян – 14,700. 2. Артур Аветисян (оба – Армения) – 14,500. 3. Никита Симонов (Азербайджан) – 14,333.

Конь. 1. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,200. 2. Рис МакКленаган (Ирландия) – 14,933. 3. Арутюн Мердинян (Армения) – 14,600.

Вольные. 1. Артем Долгопят (Израиль) – 14,733. 2. Илья Ковтун (Украина) – 14,333. 3. Аурель Бенович (Хорватия) – 14,166.

источник: «Советский спорт»
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