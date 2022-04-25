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Светлана Хоркина: Хочу, чтобы мое имя работало на благо спорта

Светлана Хоркина ответила на вопросы, связанные с ее текущей работой и с теми соревнованиями, к организации которых прославленная спортсменка имеет отношение.
Светлана Хоркина: Хочу, чтобы мое имя работало на благо спорта
25 апреля 2022 16:53

На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Напомним, финалистом в номинации «Менеджер года» стал главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

Участие в мероприятии приняла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, действительный государственный советник РФ Светлана Хоркина, которая ответила на вопросы издания «Плеймейкер», которое является нашим партнером.

— Чем сейчас занимаетесь?
— Моя основная должность — первый заместитель начальника ЦСКА. Рада, что работа связана со спортом, и не только олимпийским. Кстати, есть отличная новость для поклонников военно-прикладных дисциплин: наша команда военнослужащих спортсменов выступит в августе на Международных кадетских играх в Санкт-Петербурге под флагом России. Этот вопрос решен голосованием. И я надеюсь, никаких неприятных сюрпризов, как с нашими паралимпийцами перед Играми в Пекине, уже не будет.

Другая хорошая новость — сейчас меня можно лицезреть практически на всех главных спортивных мероприятиях страны. Хочу, чтобы мое имя работало на благо российского спорта. В той непростой ситуации, в которой оказались спортсмены России и Белоруссии, вижу свою миссию в том, чтобы помогать с организацией как можно большего количества спортивных, театрализованных шоу, гала-концертов с участием действующих спортсменов и ветеранов, таких, например, как наша двукратная олимпийская чемпионка Лена Замолодчикова.

В моем шоу 28-29 мая в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге также выступят наши победители мужского и женского командных турниров Олимпиады в Токио. Приглашены и белорусские гимнасты. В основе шоу лежит история моей жизни, от первых шагов в секции спортивной гимнастики до медалей крупнейших соревнований. Мы несем идеи добра, силы духа, воли к победе. Приглашаю всех. Будет интересно! Одно такое шоу уже прошло с успехом во Дворце гимнастики Винер-Усмановой. Надеюсь, в «Юбилейном» тоже будет аншлаг.

— Ваше шоу покажут по ТВ?
— Предыдущее шоу транслировал «Матч ТВ». Надеюсь, теперь мы попадем и на другие федеральные каналы. В программу шоу войдут не только спортивная и художественная гимнастики, но и другие дисциплины, содержащие гимнастические элементы. Это воздушная акробатика, акробатика на дорожке, акробатика пирамиды, батут. Будет даже балет! Потому что культура, спорт, образование — все это очень близко.

При этом именно сейчас нужно думать не только о профессиональных спортсменах, но и о юных звездочках, которые делают в гимнастике первые шаги. Важно, чтобы они остались в спорте, продолжали развиваться несмотря на все трудности.

— И как сейчас обстоят дела с российскими юниорами?
— 17 апреля в Казани завершились чемпионат и первенство России. Все было организовано на самом высоком уровне, не хуже мирового. Выступали наши олимпийские чемпионы, юниоры, юниорки. Их огромный потенциал очевиден. Верю, что никто не посмеет ограничить наших восходящих звезд в их стремлении добиться олимпийских побед.

— Дайте совет действующим спортсменам, как не опустить рук в условиях отстранения от международных соревнований?
— Совет всегда один — не останавливаться на достигнутом. В мире всегда что-то происходит. А задача спортсмена — идти вперед, стремиться быть лучшим. Несмотря ни на что… Любые преграды преодолимы. Посмотрите фильм с моим участием «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». И приходите на мое шоу. Оно действительно мотивирует и доказывает, что слова «Нет» не существует. Есть только: «Все возможно».

источник: «Советский спорт»
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