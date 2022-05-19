Никита Нагорный: пицца, подтягивания, деньги и рост

Никита Нагорный пришел в гости на шоу «Счастливые люди» на Comedy Radio не с пустыми руками, а с вкусной пиццей. Разумеется, ход верный: во-первых, пока рассказываешь подробности спортивной карьеры и личной жизни, никто не будет перебивать – все ведь жуют, а во-вторых, кормить окружающих пиццей – верный ход, потому что будешь выглядеть еще лучше на фоне отъевшихся ведущих.

– На самом деле, пицца все же полезна – по крайней мере, для души, – оправдывался гость.

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы, – рассказал о своем фирменном элементе «тройное сальто назад согнувшись», который исполнил первым в мире и который до сих пор исполняет единственный в мире без страховки:

– В принципе, элемент не такой уж и сложный технически, – объяснил спортсмен ведущим и слушателям радиостанции, – непросто морально собраться и сделать его без страховки, ведь можно получить серьезную травму.

Также Никита рассказал о пути к олимпийскому золоту, завоеванному гимнастами России в командном многоборье впервые за 25 лет. Олимпийской победе предшествовала немаловажная победа в 2019 году на чемпионате мира, когда «золотую» точку в спортивном противостоянии России и Китая поставил именно Никита, последним из команды вышедший на перекладину.

Ответил чемпион и на вопросы радиослушателей: сколько раз подтягивается, с какого возраста лучше отдать ребенка в спортивную гимнастику и сколько нужно для этого денег, влияет ли рост на занятия гимнастикой, можно ли прийти в спорт в 20 лет и достичь каких-то результатов.

– Когда проходил КМБ на срочной службе, меня спросили, сколько раз я могу подтянуться, – вспомнил спортсмен, – все же думают, если гимнаст, может и миллиард раз. Отвечаю: «Ну, наверное, 200-300 раз подтянусь…» А потом тренировка, и мне говорят: «Ну, давай!» Я подтянулся быстро раз 10, спрыгнул и говорю: «Вообще-то мне сейчас нельзя немножко, у меня скоро соревнования...» На самом деле, рекорд у меня где-то 32-33 раза. Просто у нас в подготовке даже нет такого упражнения, мы не подтягиваемся».

Завершился эфир трогательной историей знакомства Никиты с будущей супругой на спортивной базе «Озеро Круглое». Дарья Нагорная – тоже гимнастка, чемпион мира и призер Олимпийских игр.

– Мне было тогда лет 15-16, я приехал тренироваться и встретил свою первую и последнюю любовь – Дашу Спиридонову, – рассказал Никита, как все начиналось. – Сейчас она Нагорная, потому что моя жена, самая любимая и неповторимая. Кстати, именно она первая начала выигрывать все подряд, а я заряжался, смотрел и думал: ну, когда-нибудь и я…»

Подробности беседы с чемпионом можно узнать из видеотрансляции в группе Comedy Radio.