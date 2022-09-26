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«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается. В турнире по спортивной гимнастике планируется участие сильнейших гимнастов страны. А спортсмены, уже закончившие выступления, делятся впечатлениями о высоком уровне организации.
«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
26 сентября 2022 12:07
автор: Ярослав Николаев

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА: В КАЗАНИ – ВСЕ ЛУЧШИЕ!

В турнире по спортивной гимнастике на Всероссийской спартакиаде планируется участие всех сильнейших гимнастов. Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. В настоящее время спортсмены проходят сбор на подмосковной базе «Озеро Круглое».

- Все сильнейшие гимнасты страны планируют принять участие в Спартакиаде и сейчас находятся на сборе на «Озере Круглом», включая Никиту Нагорного, у которого в день одна тренировка. Все настроены выступать и готовятся, другой вопрос — как. У кого-то есть небольшие травмы, кого-то мы бережем. Посмотрим, в какой форме они подойдут к Спартакиаде. Сбор шел до 23 сентября, после чего сразу отправились в Казань», — рассказала Валентина Родионенко.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках спартакиады пройдут в Центре гимнастики Казани с 26 сентября по 1 октября.

«ОРГАНИЗАЦИЯ – НА УРОВНЕ!»

О соревнованиях по серфингу мы подробно рассказывали. Но и спортсмены, и функционеры продолжают делиться впечатлениями от стартов.

Президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин признался, что очень доволен уровнем организации:

- Что сказать? Никита Авдеев лучший. Только там, на Дальнем Востоке, волны, достойные настоящего серфинга. Спартакиада прошла на качественном организационном уровне. Трансляция, какие-то еще организационные вещи были сделаны так, как раньше не делались, мы удовлетворены. Такого уровня турниров у нас еще не было! — признался Илья Вдовин.

«СПАРТАКИАДА - ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

Серебряный призёр Игр XXXII Олимпиады в Токио (Япония) Полина Шаркова (Ведёхина) поделилась своим мнением о прошедших соревнованиях по гандболу Всероссийской спартакиады-2022:

- Чем больше игр перед началом сезона – тем лучше. Важно, что многие регионы смогли принять участие в соревнованиях – в гандболе была заявлена даже сборная Приморского края. Спартакиада – это отличная возможность проверить себя, почувствовать азарт от соревнований. Я только «за», чтобы сделать Спартакиаду соревнованием на постоянной основе, – сказала Полина.

Соревнования по гандболу проходили в конце августа в Московской области. Мужской турнир принимал Дворец спорта «Олимпийский» в Чехове, женский – Дворец спорта «Звезда» в Звенигороде.

Командный зачет

  1. Москва - 4016
  2. Санкт-Петербург - 2374
  3. Московская область - 1898
  4. Республика Татарстан - 1224
  5. Краснодарский край - 1005
  6. Ростовская область - 828
  7. Свердловская область - 718
  8. Самарская область - 615
  9. Челябинская область - 408
  10. Красноярский край - 360

источник: «Советский спорт»
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«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается. В турнире по спортивной гимнастике планируется участие сильнейших гимнастов страны. А спортсмены, уже закончившие выступления, делятся впечатлениями о высоком уровне организации.
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