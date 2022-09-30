«Спасибо всем за такой классный турнир!»

Турнир по спортивной гимнастике проходит в Центре гимнастики Казани по 1 октября. Соревнования включают в себя личные и командные многоборья у мужчин и женщин, а также соревнования в отдельных видах.

Москвичи стали чемпионами в командной многоборье

В шести видах программы (вольные упражнения, опорный прыжок, упражнения на кольцах, коне, перекладине и параллельных брусьях) победу одержала сборная Москвы с результатом 246,529 баллов. В составе столичной команды чемпионами Спартакиады стали Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Завричко и Евгений Кисель.

Второе место заняла команда Владимирской области (245,027 баллов) в составе Алексея Ростова, Кирилла Прокопьева, Александра Карцева, Ильи Кибартаса, Владислава Новокшонова.

Бронзу завоевала сборная Республики Татарстан (242,428). Регион представляли Иван Антонихин, Станислав Исаев, Даниэл Маринов, Даниил Новиков, Артур Синичкин.

Никита Нагорный: К Спартакиаде готовился на протяжении трех недель

Олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный после победы в составе сборной Москвы в командном многоборье гимнастического турнира Всероссийской спартакиады рассказал, что выиграть было не так просто. Свою форму атлет оценил в 35 процентов.

«Учитывая мою готовность, получилось выступить достойно и даже выиграть командное первенство. Признаюсь, мы с ребятами (из сборной Москвы) не ожидали этого. Особенно после того, как прошли заключительный снаряд – параллельные брусья. Это важно.

На момент прохождения многоборья все хотели, чтобы выиграл Владимир или Казань, потому что мы считались фаворитами на протяжении многих лет, но выиграть командой никак не получалось.

К Спартакиаде я готовился лучше, чем к Кубку России. На протяжении трех недель каждый день ездил на сборы. По одной тренировке правда, но трехнедельные сборы я прошел. Чувствую себя хорошо, даже думаю, что готов выступать дальше. Потому что до Спартакиады были такие мысли, если я плохо выступлю и не очень получится, то придется закончить.

Какая у меня форма? Процентов 35, наверное. На них и остановимся. Сегодня я собрал новую комбинацию на брусьях. На перекладине не получилось сделать новую программу. И спасибо всем, кто организовывал такой классный турнир!

Женская сборная Москвы - тоже победа!

27 сентября прошел розыгрыш наград командного многоборья у женщин.

Первое место заняла сборная Москвы, набрав по сумме всех упражнений 166,731 балла. Чемпионками стали Нелли Ауди, Варвара Зубова, Диана Кустова, Виктория Листунова и Виктория Трыкина.

Серебряные медали на счету Новгородской области. Представители региона Мария Агафонова, Элеонора Афанасьева, Анастасия Бедрина, Валерия Крапивина, Алина Шклокова вместе набрали 158,461 баллов.

Бронзу завоевали спортсменки Воронежской области с результатом 156,463 балла. За регион выступали Мария Гладских, Елизавета Малыгина, Ангелина Мельникова, Анастасия Шинкаренко.