С олимпийского пьедестала – на порноолимп. Так сказалось поражение от Хоркиной

Жизнь порой выкидывает неожиданные фортели. Сегодня ты известный и титулованный спортсмен и на твою долю выпадают моменты славы – внимание СМИ и болельщиков, тебя преследуют папарацци, на родине объявляют лучшим спортсменом года, а потом все мгновенно улетучивается за какие-то несчастные пару лет.

Верона ван де Лер была самой популярной голландской гимнасткой в начале нулевых. Можно сказать, тащила на своих плечах спортивную гимнастику Нидерландов 2000-х. На европейских стартах Верона составляла серьезную конкуренцию лидеру Светлане Хоркиной, преследуя по пятам нашу приму на каждом снаряде. Но случилась финансовая ссора с местной федерацией, а также с родителями, и ван де Лер нашла новый способ заработка – съемки в порно.

ЗВЕЗДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Спортивная гимнастика в Нидерландах в конце 90-х – начале 2000-х переживала невероятный подъем. Всё дело было в появившемся самородке, девочке Вероне ван де Лер. В возрасте четырнадцати лет Верона познала вкус медалей высшей пробы, забрав на местном первенстве «золото» в многоборье. Уже через пару лет конкуренция внутри Голландии закончилась – ван де Лер просто сносила все старты и являлась одной из главных звезд европейской гимнастики.

Источник фото: Getty Images

Спортсменки из Нидерландов стали головной болью для российской команды на чемпионате Европы 2002 года. Ван де Лер удалось завоевать даже больше медалей, чем Светлане Хоркиной, правда, до «золота» дотянуться ей не удалось. Какие-то крошечные баллы в многоборье уступила Верона Светлане и осталась лишь второй. Через полгода ван де Лер ко всем своим достижениям прибавит серебро чемпионата мира в вольных упражнениях.

Дело шло к участию в ее первой олимпиаде. Однако голландская гимнастка не попадет на следующий чемпионат мира, квот у Нидерландов окажется всего лишь две и спортсменки благополучно провалят главный старт четырехлетия. Все дело было в ссоре из-за призовых денег с местной федерацией и собственными родителями.

СКАЗКА КОНЧИЛАСЬ, НАЧАЛОСЬ ПОРНО

В 2009 году Верона начала судебную тяжбу со своим отцом, обвиняя его в присвоении денег, полученных от участия в соревнованиях. В ответ родители выгнали ван де Лер на улицу, где какое-то время Верона ночевала на улицах и в подворотнях. А еще через год, экс-звезда гимнастики села в тюрьму по обвинению в шантаже. Ван де лер вышла из тюрьмы через 72 дня, назвав это время – самым сложным в жизни.

Источник фото: соцсети Вероны ван де Лер

Свое основное призвание гибкая девушка нашла в… порно индустрии. В 2011 году Верона получила предложение от одной европейской студии и начались бесконечные съемки в фильмах категории ХХХ. Через несколько лет Верона запустила свой собственный интим-сайт. По оценкам спортсменки, доходы в индустрии для взрослых едва ли меньше, чем в спорте, при этом нет такой физической нагрузки, как спортивной гимнастике.