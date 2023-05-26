ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

С олимпийского пьедестала – на порноолимп. Так сказалось поражение от Хоркиной

Гимнастка из Нидерландов ушла из спортивной гимнастики в порноиндустрию.
С олимпийского пьедестала – на порноолимп. Так сказалось поражение от Хоркиной
26 мая 2023 01:15
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсети Вероны ван де Лер

Жизнь порой выкидывает неожиданные фортели. Сегодня ты известный и титулованный спортсмен и на твою долю выпадают моменты славы – внимание СМИ и болельщиков, тебя преследуют папарацци, на родине объявляют лучшим спортсменом года, а потом все мгновенно улетучивается за какие-то несчастные пару лет.

Верона ван де Лер была самой популярной голландской гимнасткой в начале нулевых. Можно сказать, тащила на своих плечах спортивную гимнастику Нидерландов 2000-х. На европейских стартах Верона составляла серьезную конкуренцию лидеру Светлане Хоркиной, преследуя по пятам нашу приму на каждом снаряде. Но случилась финансовая ссора с местной федерацией, а также с родителями, и ван де Лер нашла новый способ заработка – съемки в порно.

ЗВЕЗДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Спортивная гимнастика в Нидерландах в конце 90-х – начале 2000-х переживала невероятный подъем. Всё дело было в появившемся самородке, девочке Вероне ван де Лер. В возрасте четырнадцати лет Верона познала вкус медалей высшей пробы, забрав на местном первенстве «золото» в многоборье. Уже через пару лет конкуренция внутри Голландии закончилась – ван де Лер просто сносила все старты и являлась одной из главных звезд европейской гимнастики.

Источник фото: Getty Images

Спортсменки из Нидерландов стали головной болью для российской команды на чемпионате Европы 2002 года. Ван де Лер удалось завоевать даже больше медалей, чем Светлане Хоркиной, правда, до «золота» дотянуться ей не удалось. Какие-то крошечные баллы в многоборье уступила Верона Светлане и осталась лишь второй. Через полгода ван де Лер ко всем своим достижениям прибавит серебро чемпионата мира в вольных упражнениях.

Дело шло к участию в ее первой олимпиаде. Однако голландская гимнастка не попадет на следующий чемпионат мира, квот у Нидерландов окажется всего лишь две и спортсменки благополучно провалят главный старт четырехлетия. Все дело было в ссоре из-за призовых денег с местной федерацией и собственными родителями.

СКАЗКА КОНЧИЛАСЬ, НАЧАЛОСЬ ПОРНО

В 2009 году Верона начала судебную тяжбу со своим отцом, обвиняя его в присвоении денег, полученных от участия в соревнованиях. В ответ родители выгнали ван де Лер на улицу, где какое-то время Верона ночевала на улицах и в подворотнях. А еще через год, экс-звезда гимнастики села в тюрьму по обвинению в шантаже. Ван де лер вышла из тюрьмы через 72 дня, назвав это время – самым сложным в жизни.

Источник фото: соцсети Вероны ван де Лер

Свое основное призвание гибкая девушка нашла в… порно индустрии. В 2011 году Верона получила предложение от одной европейской студии и начались бесконечные съемки в фильмах категории ХХХ. Через несколько лет Верона запустила свой собственный интим-сайт. По оценкам спортсменки, доходы в индустрии для взрослых едва ли меньше, чем в спорте, при этом нет такой физической нагрузки, как спортивной гимнастике.

источник: «Советский спорт»
С олимпийского пьедестала – на порноолимп. Так сказалось поражение от Хоркиной
С олимпийского пьедестала – на порноолимп. Так сказалось поражение от Хоркиной
Гимнастка из Нидерландов ушла из спортивной гимнастики в порноиндустрию.
26.05.2023 01:15
Спортивная гимнастика
автор: Андрей Тупиков
Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки
Запой в 15 лет и смерть в одиночестве. Трагедия русской олимпийской чемпионки
Жизнь приготовила тяжелейшую судьбу для любимицы миллионов болельщиков.
03.04.2023 09:00
Спортивная гимнастика
автор: Алексей Колесниченко
«Спасибо всем за такой классный турнир!»
«Спасибо всем за такой классный турнир!»
Спартакиада вышла на финишную прямую. Последний из видов спорта в программе - спортивная гимнастика - принимает гостей в Казани.
30.09.2022 13:00
Спортивная гимнастика
автор: Ярослав Николаев
«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
«Такого уровня турниров у нас еще не было!» Спартакиада привлекла огромное количество поклонников
Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года продолжается. В турнире по спортивной гимнастике планируется участие сильнейших гимнастов страны. А спортсмены, уже закончившие выступления, делятся впечатлениями о высоком уровне организации.
26.09.2022 12:07
Спортивная гимнастика
автор: Ярослав Николаев
Никита Нагорный: пицца, подтягивания, деньги и рост
Никита Нагорный: пицца, подтягивания, деньги и рост
Знаменитый российский гимнаст – о фирменном тройном сальто, пути к олимпийскому золоту и первой любви.
19.05.2022 21:41
Спортивная гимнастика
Светлана Хоркина: Хочу, чтобы мое имя работало на благо спорта
Светлана Хоркина: Хочу, чтобы мое имя работало на благо спорта
Светлана Хоркина ответила на вопросы, связанные с ее текущей работой и с теми соревнованиями, к организации которых прославленная спортсменка имеет отношение.
25.04.2022 16:53
Спортивная гимнастика
День Z. Скандал на награждении призеров с участием россиянина и украинца
День Z. Скандал на награждении призеров с участием россиянина и украинца
На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения с символом спецоперации на груди.
06.03.2022 18:59
Спортивная гимнастика
автор: Олег Чикирис
Абсолютный ангел. Ангелина Мельникова - абсолютная чемпионка мира
Абсолютный ангел. Ангелина Мельникова - абсолютная чемпионка мира
Впервые с 2010 года российская гимнастка стала чемпионкой мира в личном многоборье.
21.10.2021 16:38
Спортивная гимнастика
автор: Олег Чикирис
Оставьте Далалояна в покое: он прав, а Винер оскорбила всю страну
Оставьте Далалояна в покое: он прав, а Винер оскорбила всю страну
Реплика по мотивам нашумевшего интервью Артура Далалояна и реакции на него.
03.10.2021 14:52
Спортивная гимнастика
автор: Олег Чикирис
Спортсмены-долгожители. Разбираемся, добавляет ли спорт здоровья или губит его
Спортсмены-долгожители. Разбираемся, добавляет ли спорт здоровья или губит его
Вопрос, стоит ли заниматься спортом профессионально, всегда интересовал людей. Мы нашли на него ответ.
26.07.2021 14:58
Спортивная гимнастика
автор: Юрий Гущо
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика