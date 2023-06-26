Шикарная фото-сессия в общественном бассейне Петербурга. Русская гимнастка шокировала фанатов

Лето не перестает радовать нас солнцем, теплом и отдыхом от привычной рутины. Пора отпусков наступила и для известных российских спортсменов, многие из которых с семьями и друзьями отправились восстанавливать силы на берегу моря. Некоторые звездочки нашего спорта не забывают радовать и будоражить фантазии своих болельщиков горячими фотографиями.

В том числе многочисленные восхищенные взгляды к своим страничкам в социальных сетях приковала бывшая российская гимнастка . Девушка во всю выкладывает откровенные летние фотографии, будь то фото с пляжа Шри-Ланки или из питерского бассейна. Подписчики заваливают девушку комплиментами и ждут все больше и больше нового контента с отдыха спортсменки.

Источник фото: соцсеть Елены Ереминой

Открылась Елена публике, ожидаемо, после завершения своей спортивной карьеры. Как и многие атлеты Еремина раскрепостилась после освобождения от спортивных обязательств и необходимости сохранять имидж. В 20 лет девушка объявила о завершении карьеры гимнастки в связи с тяжелыми последствиями травмы спины.

Источник фото: соцсеть Елены Ереминой

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить», – написала Еремина, когда прощалась с профессиональной карьерой.

Источник фото: соцсеть Елены Ереминой

Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира и многократная чемпионка России по спортивной гимнастике, которая занимала лидирующие позиции в сборной страны на протяжении семи лет, в 2018 году перенесла тяжелейшую операцию на позвоночник. Замена межпозвоночного диска и стабилизация нескольких позвонков серьезно повлияли на здоровье Ереминой, после которых Елена так и не смогла вновь набрать форму для завоевания медалей. Хотя ее наставница и тренер Ирина Винер предпринимала множество попыток вернуть ее в спорт.

Источник фото: соцсеть Елены Ереминой

Сейчас девушка уже получила тренерское образование, однако заявила, что ее душа абсолютно не лежит к этой профессии. Бывшая спортсменка с тяжелым прошлым приняла решение углубиться в лечебную физкультуру. Получив необходимые навыки, Елена начала работать инструктором по ЛФК в балетной школе. Однако гимнастическое прошлое периодически напоминает о себе – у Ереминой есть собственная линия купальников, а также она выступает в различных шоу.