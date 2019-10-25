Никита Нагорный: Дед говорит: стал бы футболистом, побеждал бы сейчас Роналду!

На днях он стал гостем редакции «Советского спорта», поделившись впечатлениями от побед, своим опытом в бизнесе и тем, как делал предложение жене.

«ИСКРЕННЕ МЕЧТАЛИ О ЗОЛОТЕ»

– На чемпионате мира-2018 вы выиграли серебро в командном многоборье и бронзу – в личном. В Штутгарте – взяли три золота! Что изменилось за этот год?

– На самом деле, ничего. Просто настал момент, ради которого мы все всю жизнь тренировались и работали. Надеюсь, это – отправная точка. И дальше все соревнования будут складываться также успешно.

– Первое место в квалификации психологически не давило?

– Вовсе нет. Когда отвыступали, то поняли, что набрали хорошую сумму баллу. Но не такую, как нам хотелось. Заранее планировали, что будет 260. А получилось – 259 «с копейками». И это стало дополнительной мотивацией на финал. Мы понимали, к чему нам стремиться. Главное было не расслабиться, не сказать лишнего в микст-зоне: мол, мы теперь – фавориты… А просто собраться и выступить, как мы можем.

– И как же получилось так, что взяли золото? Первое – в истории мужской сборной России в командном многоборье.

– Просто все ребята были готовы побеждать. Все думали о первом месте. Не было никакой неуверенности. Знали, на что мы способны и искренне мечтали о золоте. И эта сплоченность нам помогла.

– Китайцы ведь тоже рвались. Тоже мечтали…

– Нет-нет-нет. Не так, как мы. У них все это было. Они и прошлый чемпионат выиграли. И многие из предыдущих… А мы приехали голодными. Желания у нас было больше.

«СКАЗАЛ ЯПОНЦАМ: ВЕРНУСЬ ДОМОЙ, ВЫБРОШУ КРОВАТЬ»

– У вас на личном канале в Ютубе есть видео, как вы тренируетесь в Японии. Готовились к чемпионату мира?

– Не совсем. У нас был там сбор, но заранее. Еще перед Кубком России. Так нас проверили на то, как мы в принципе воспримем Японию. Там, все-таки, Олимпиада в 2020 году…

– И как все прошло?

– Да нормально! Мы – парни молодые. Нам тяжело не должно быть. Спали, правда, на полу. Но это, кстати, прикольно. Удивительно, но за все это время у меня ни разу ни спина, ни шея не болели. Я поначалу подстилал три матраца. Потом – два. Потом на один перешел. Ничего! Даже шутил в интервью японским журналистам, что как вернусь в Россию – выброшу кровать.

– С едой тоже проблем не возникло?

– Никаких. Мы много чего ели. И японскую кухню – суши, роллы… В общем, рыбу и рис. И европейская еда была – курица, супы разные… Правда, борщ там делали с сосисками. Было смешно! Но это тоже опыт.

– Многие наши спортсмены – если они не футболисты – частенько признают, что за границей их узнают чаще. К вам это относится?

– В Японии мы были в маленьком городке, который весь готовился к нашему приезду! Каждый день на тренировках нас встречали по 5-6 камер, интервью брали через два-три дня. Нам дарили подарки, в зале сидели зрители… Это действительно впечатляло! Но Япония – такая страна. Там – настоящие фанаты спорта. Это касается не только гимнастики. Но и фигурного катания, и волейбола… Много чего. Но сказать, что меня прям на улицах узнавали? Не знаю. Я ведь там особо не гулял.

«ДОХА – ПОТРЯСАЮЩИЙ ГОРОД»

– Предыдущий чемпионат мира в Дохе помните? Плохих впечатлений не осталось?

– Мне там очень понравилось! Доха – потрясающий город. Да, жарко. Но мы там даже загорать ходили. Витамин D – он полезный! Так что час в день перед началом турнира проводили на солнце. Да, были трудности с питанием в первом отеле, куда нас заселили – за 10 дней до старта чемпионата. Плюс сам отель был далеко – дорога до арены и обратно занимала по часу. Но позже нас перевезли поближе к стадиону – на расстояние пяти минут ходьбы. И стало совсем идеально!

– А что за трудности с питанием?

– Конкретно для гимнастов там сделали шатер – мы питались отдельно от других постояльцев. Но выбора еды почти не было! Кофе – исключительно без молока, еще и холодный. Плюс сыр, хлеб… И все. А мне, например, нужны каши. У меня есть проблемы с диетой – я быстро набираю лишний вес. Так что во время соревнований питаюсь два раза – утром кашу, вечером – макароны. С макаронами проблем не было – выйдешь на улицу, в любом кафе пасту поешь. А с кашами – были. Так что ходил, в итоге, в общую столовую.

– Недавно в Дохе прошел чемпионат мира по легкой атлетике. И было очень много нареканий. Спортсмены от жары падали в обморок… А в 2022 году в Катаре будет чемпионат мира по футболу.

– Я думаю, все проведут на уровне. Футболисты нормально живут. И отели у них будут хорошие, и питание. Жара? Ну, что-нибудь решат. Матчи, в конце концов, играют вечером.

«ОБЩАТЬСЯ С МЕДВЕДЕВОЙ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ»

– До Олимпийских игр в Токио осталось меньше года. При этом сборную России могут до них не допустить. Следите за ситуацией?

– Я вообще был не в курсе событий. Узнал обо всем за 10 минут до того, как к вам приехал. Что сказать? Я это уже один раз пережил – перед Рио. Когда мы летели в Бразилию и не знали, будем ли выступать. Многие даже готовились сразу вернуться обратно. Но в итоге все сложилось нормально. Да и перед Пхенчханом – мы провожали туда фигуристок, Алину Загитову и Женю Медведеву. Не знали, как все сложится. А девочки завоевали золото и серебро! И наши хоккеисты добились победы. Все ведь знают, что за сборная выиграла. Не Германия, не Китай. А Россия. Сейчас надо надеяться на лучшее. А задача спортсменов – не отвлекаться ни на что, просто продолжать тренироваться и работать.

– Вы с Евгенией и с Алиной знакомы?

– Больше с Женей. Она очень веселая! Эмоциональная, позитивная. Общаться с ней – одно удовольствие! Всегда приятно поговорить и никогда не будет ситуации, что чувствуешь себя неловко.

– В «Википедии» про вас написано: «Спортсмен, индивидуальный предприниматель». И как вас в бизнес занесло?

– Впервые я об этом задумался после Рио. Начитался книг о саморазвитии, которые заставляют идти и что-то делать. При этом, внушают – вот ты пришел, вложил деньги, сел и через год получил в 10 раз больше. Тогда мы с Давидом Белявским задумали свой проект – приложение для смартфонов. У него был знакомый разработчик из Екатеринбурга, и он помог с реализацией. Идея простая – помочь человеку выбрать что-то из чего-то. Допустим, девушка в магазине не знает, какое платье купить – синее или зеленое? Выкладывает две фотографии, ее подписчики голосуют, и через 15-30 минут есть ответ. Как ни крути, а мы зависим от мнения окружающих! В общем, придумали название: «Дилемма». Сделали приложение. Стали просить друзей его скачать. И где-то через три-четыре дня инстаграма делает обновление, где реализована по сути та же функция! Понятно, конкурировать было бессмысленно. И проект мы закрыли.

– Что дальше?

– Второй мой крупный проект – барбершоп. Я давно о нем думал, поскольку прочитал, что барбершопы высоко стоят в рейтинге популярных бизнесов. Только не понимал, что чем популярнее бизнес – тем он сложнее. А мне казалось, что наоборот – инвестировал деньги и получай прибыль… Опять же, после Рио посыпались необычные предложения. Одно из них было таким – парень открыл свой барбершоп, позвал меня постричься. Бесплатно, только за пост в соцсетях. Я пришел, мы разговорились, я признался, что сам хочу такой бизнес, и он предложил стать компаньонами. Схема была такой – я закрыл его кредит, вошел в долю. Потом стал заниматься раскруткой, а он – всей «операционкой». Спустя год я понял, что бизнес ничего не приносит, а лишь забирает. Возникли споры – что, да как… В итоге мы его продали. Сам барбершоп, кстати, еще работает. Но уже без меня.

– Не думали, что бизнес – это не ваше?

– Так и думал! На время решил, что нечего туда лезть. Что я спортсмен и должен заниматься спортом. Но потом все вернулось. Видимо, манит меня в эту сферу! Только учел все предыдущие ошибки. И понял – нужно делать то, в чем разбираешься досконально. А разбираюсь я только в гимнастике, поскольку занимаюсь ею всю жизнь. Так возникла идея открыть свой коммерческий клуб. Сейчас это модная тема, поскольку все госшколы переполнены.

– И как? Прибыль есть?

– Скажем так – держимся на плаву.

– Еще у вас есть свой Ютуб-канал на 200 000 подписчиков…

– Это отдельная история, – смеется Никита. – Когда я начинал, у меня было полно времени. Был травмирован, не знал, чем заняться… Помимо барбершопа, конечно. Мне нравилось снимать видео. И нравилось, как на них реагировали – и дети, и их родители. Многие даже просили: «Давай новые ролики. Мы очень ждем!». В какой-то момент Ютубу я уделял больше времени, чем гимнастике. Конечно, мне за это «прилетало». И понимал – перегибаю палку. Пора было понять, что для меня на первом месте, что на втором и так далее. Канал когда-то был на первом. Сейчас же – в самом низу списка. Но я давно думал вернуться. Просто перед чемпионатом это было не очень логично. Хотя, например, в Штутгарте я много чего наснимал. Надо смонтировать и выложить в сеть. Мне нравится показывать гимнастику. И доносить простую мысль, что в ней тоже можно добиться успеха. Многие говорят, что у нас такой вид, в котором даже серьезные результаты не обеспечат тебе хорошую жизнь. Мол, в России есть только хоккей и футбол, а в другом спорте денег не заработаешь. Но это неправда. Если ты отдаешься работе, если успешен и мотивирован, то все у тебя будет хорошо. В том числе – и в финансовом плане.

– И сколько денег приносит канал на 200 000 подписчиков?

– Ноль. Когда-то я полностью отказался от всей рекламы, хотя сейчас бы так не сделал. Думал о зрителях – понимал, как она раздражает. В итоге отключил монетизацию, не принимал ни одно предложение… На тот момент я сам мог обеспечить свой канал – работу оператора, монтажера. Потом понял, что это хобби отнимает не только силы и время, но и деньги. Конечно, что-то с тех пор поменял. Но зарабатывать я все равно не начал.

«СДЕЛАЛ ЖЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПРЫЖКА С ПАРАШЮТОМ»

– Вы в детстве играли в футбол. Сейчас за ним следите?

– Не пристально, но матчи смотрю – когда удается. Кто нравится больше всех? Криштиану Роналду. Не потому, что по нему все фанатеют. А за его профессионализм. Я видел много документальных фильмов о том, как он тренируется, как живет, как относится к спорту. Это серьезно мотивирует.

– Еще вы родились в Ростове-на-Дону, а «Ростов» сейчас – лидер российской премьер-лиги. Карпин – красавец?

– Не то слово! Мне нравится его характер. Нравится, как он общается с журналистами. Смотрю и восхищаюсь: «Вот это мужик! Вот это он дает!» – смеется Никита. – Если серьезно, редко удается посмотреть матчи «Ростова». Но, разумеется, болею за него. В конце концов, мой дедушка играл в сборной Армении, и в «Ростсельмаше», который потом переименовали в «Ростов». В детстве я жил рядом со стадионом, и когда была возможность, ходили на матчи. Дед и сейчас мне говорит: «Если бы стал футболистом, сейчас бы побеждал Роналду!».

– Видели, как вы прыгали с парашютом. Мечта детства?

– Скорее, мечта моей жены (Никита женат на гимнастке сборной России Дарье Спиридоновой. – Прим. ред.). Без нее я бы вряд ли решился. А так сделал ей предложение…

– Прямо в прыжке?

– Не совсем, – улыбается Никита. – Было так: мы с моим оператором Женей задумали этот сюрприз. Я купил кольцо, цветы, все погрузил в багажник. А Даше сказал – поедем к бабушке Жени, в деревню. Шашлык пожарим, в баньке попаримся… Сами принарядились, а Даша так и оделась – для деревни. Только приехали на аэродром. Под Дзержинском. Я думал, она удивится, занервничает, спросит: «Почему не предупредил?». А вижу, что кричит-визжит от радости! Ей это в кайф. Она ведь вообще за любой кипиш. В Сочи с тарзанки на 200 метров прыгала! В общем, бесстрашная.

– А предложение как сделали?

– У нас в полете было два оператора: Женя и еще одна девушка. Я девушке отдал кольцо и сказал: «Как приземлюсь, верните мне обратно». А она отдала его Жене. Он же в итоге сел за зоной приземления, и обратно его не пустили. Потом сажусь я – куда надо. Прошу кольцо. А девушка-оператор: «Какое?». «В смысле, какое?» – удивляюсь. – «Для будущей жены моей. Она вон – летит!». Девушка: «Так я его другому оператору дала». Я вижу Женю за ограждением. Смотрю на Дашу. Она летит, кричит: «Сними меня!». А я разворачиваюсь – и бегу к выходу! За кольцом! Она в шоке, ничего не понимает. Я забираю кольцо, а меня тоже обратно не пускают… В общем, такая история.

– И чем все закончилось?

– Даша, когда приземлилась, ко мне подошла. Я спросил ее: «Выйдешь?». Она: «Да, давай». Я: «И все? А где все эмоции?». Она: «Да там – пока летела, все оставила».

Потом мы поженились.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Никита НАГОРНЫЙ

Родился 12 февраля 1997 года в Ростове-на-Дону. Серебряный призер Олимпийских игр-2016. Трехкратный чемпион мира 2019 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира-2018. Шестикратный чемпион Европы.