Спортсмены-долгожители. Разбираемся, добавляет ли спорт здоровья или губит его

Хэл Хэйг Прист (Hal Haig Prieste) держит рекорд по продолжительности жизни среди всех известных олимпийских медалистов. Он родился 23 ноября 1896 года в Армении. В 1920 году на Играх в бельгийском Антверпене он завоевал бронзовую медаль по прыжкам в воду. В США он вернулся с первым в истории Олимпийских игр флагом с пятью кольцами. Через 80 лет, в 2000 году, на Олимпиаде в Сиднее он передал этот флаг Хуану Антонио Самаранчу. Хэл Хэйг Прист умер в 2001 году. На протяжении всех 104 лет жизни он сохранял ясность ума и хорошую физическую форму.

Попробуем разобраться что же привносит спорт в увеличение продолжительности и качества жизни в том случае, если он является частью стиля жизни, а занятия им становятся регулярными и многолетними. Научно обосновано, что природой нам отпущено около 300 лет. Но вероятность дожить до такого возраста составляет всего 1%. С вероятностью 5% можно дожить до 250 лет. Достоверных данных о том, что кто-то прожил такой срок, не существует. Но это не значит, что подобное невозможно. По моим исследованиям, проведенным в 120 странах мира в течение 35 лет, при сохранившемся ресурсе здоровья в 50% мы можем прожить 144 года, а при ресурсе в 75% — 122 года.

Еще один пример. Старейший член профессиональной Ассоциации гольфа Гас Андреон стал известен во всем мире, когда в 103 года с расстояния 103 метра сделал hole-in-one (со стартовой площадки попал в цель). Это было его восьмое попадание в лунку первым ударом за 50 лет игры в гольф. Он умер 29 октября 2018 года, отметив 30 сентября свое 107-летие. Строго говоря, дело не в том, что мистер Андреон попал в лунку. Вероятность этого оценивается как одно попадание на пятьдесят тысяч ударов. Важно, что он тренировался 4–5 раз в неделю и участвовал, как он говорил, в «не очень сложных» соревнованиях. Утром Гас каждый день делал зарядку и, в соответствии с известным выражением «ни один лентяй не дожил до старости», вел активный умственный и физический образ жизни.

Не могу не вспомнить Элси Маклин, которая в возрасте 102 года также прогремела на весь мир, исполнив hole-in-one. Она играла до 105 лет три раза в неделю, при этом ее гольф-стаж составил 75 лет. Психологи утверждают, что интерес к жизни — важнейший фактор ее продления.

Адвокат Леон Штукель ушел на пенсию в 77 лет. Мало кто помнил, кроме его близких и немногих специалистов, что адвокат-пенсионер, родившийся 12 ноября 1899 года в Словении, был весьма знаменит своими достижениями в спортивной гимнастике много десятилетий назад. Слава преходяща, и очевидцы его успеха не дожили до сегодняшнего дня. Он родился тогда, когда еще не существовало ни самолетов, ни антибиотиков, ни телевидения, а олимпийскому движению исполнилось только 3 года. Первую золотую медаль он завоевал на Олимпиаде в Париже в 1924 году, вторую — в Амстердаме спустя 4 года. Среди его наград также серебряная и бронзовая олимпийские медали, и награды пяти чемпионатов мира. Мировая общественность, пресса и телевидение вспомнили вдруг о существовании Штукеля через семь десятилетий после его двукратного олимпийского триумфа.

Правильнее сказать, вспомнил о нем Президент Международного олимпийского комитета (МОК) господин Самаранч, предложив пронести факел олимпийского огня на стадионе в Атланте во время церемонии открытия столетних игр в 1996 году. Вспомнил не случайно. Как мне рассказывал вице-президент МОК Виталий Смирнов, сам Хуан Антонио Самаранч рано встает и рано ложится, делает йоговские упражнения, совершает пешие прогулки, не пьет алкогольные напитки, поддерживает оптимальный вес. Он на пару десятилетий моложе Леона Штукеля, но у него нет спортивного и чемпионского прошлого. Видимо, господин Самаранч понял, что появление 97-летнего Штукеля на столетних играх в Атланте, его опыт и результаты бесценны для олимпийского движения. Наблюдая за праздничной церемонией, я пытался представить, о чем думал этот наверняка очень честолюбивый, подтянутый и стройный человек, появившийся с факелом 19 июля 1996 года на олимпийском стадионе в Атланте. Может быть, думал, что вовремя ушел на пенсию, чтобы поддержать хорошую форму — не пожадничал, работая до инфаркта. И сейчас это позволило ему достойно участвовать в торжествах, посвященных столетию олимпийского движения. Или что это событие не менее значимо для него, чем первая золотая медаль. Может быть, его сердце переполняла естественная гордость человека, никогда не ходившего «в стаде», а идущего своим путем. Возможно, он сожалел, что только сейчас оценили его мастерство в поистине олимпийской дисциплине, которую можно назвать олимпийским долголетием. Может быть, он спрашивал у вставшего при его появлении стадиона: «Где же вы были раньше, когда я семь десятилетий каждый день (!) выходил на домашний гимнастический помост, чтобы развеять сказки о кратковременности жизни олимпийца?». «Бог даст, и я приеду на Игры в Сидней, когда мне будет 101 год», — не то пошутил, не то заявил в интервью журналистам Леон Штукель. Скорее всего, это цель, которую он поставил перед собой на ближайшие четыре года. Такие личности, как Штукель, реально оценивают свои возможности. По крайней мере, он все сделал для того, чтобы достичь 100-летнего рубежа. Леон Штукель не дожил до него всего несколько дней. Судьба, гимнастика и олимпийское движение предоставили ему реальный шанс, ибо вершин в гимнастике — одном из самых красивейших видов спорта — можно достичь только сочетанием уникальной гибкости с великолепной координацией, силой и мужеством. Для двух олимпийских циклов подряд нужно еще профессионально разбираться в спортивном долголетии, и не только спортивном. Занятие гимнастикой, как и гольфом, способствует долголетию. Отличная гибкость — гарантия нормального кровообращения, а развитые координированные мышцы тела — это мощный дополнительный кровяной насос, на 50% разгружающий наше сердце. Если к этому добавить разумный стиль жизни Леона Штукеля, то вероятность успеха резко возрастает. Вот когда пригодились «непотерянные» годы из упомянутого выше «предстоящего срока жизни». В свои 97 лет при росте 160 см он весил 49 кг, что мало отличалось от его веса 68 лет назад в олимпийском Амстердаме, где вес был равен 51 кг. Я сам видел, как 97-летний Леон Штукель держал угол на ручках кресла, отжимаясь при этом до пяти раз подряд. Каждое утро, господа скептики, он делал зарядку с использованием гимнастических снарядов. Две часовые прогулки в день, утром и вечером, дополняли его физическую нагрузку и тренировали сердечную мышцу. Он рано вставал и рано ложился спать, ел очень мало и всего два раза в день. Я был свидетелем в Атланте, как с завидной координацией и быстротой движений 97-летний Леон Штукель вскакивал, чтобы помочь даме преодолеть ступеньки лестницы, галантно целовал ей руку при прощании, быстро реагировал на шутку. Было видно, что этот живой и подвижный человек наслаждается жизнью. Это чувствовали 10 700 олимпийцев, стоя приветствуя его энергичную поступь на стадионе, отдавая дань мужеству, мудрости и героизму старейшего олимпийца всех прошедших десятилетий. Его способность жить полноценно целое столетие можно сравнивать с прыжком Бимона. Но этот прыжок был кратким всплеском эмоций, соединенных со спортивным мастерством. Леон Штукель же продемонстрировал уникальную стабильность и количество, перешедшее в качество. Возможно, он предвестник нового направления в олимпийском движении. Нет сомнения, что Леон Штукель поставил рекорд мира своим появлением на стадионе в Атланте. 21 июля 1996 года Леон Штукель вручал медали победителям Олимпиады по гимнастике.

Олимпийский чемпион Джеймс Стиллман Рокфеллер родился 6 августа 1902 года. На Парижских играх 1924 года он стал олимпийским чемпионом по академической гребле на восьмерке. Этой наградой Джеймс гордился больше, чем своими многочисленными успехами в бизнесе. Он был выдающимся бизнесменом, подобно своему знаменитому двоюродному брату Дэвиду Рокфеллеру, и имел отличную деловую хватку, помноженную на крепкое здоровье и спортивный азарт. Джеймс скрупулезно соблюдал разработанный для себя здоровый стиль жизни: завтрак в 8 ч, обед в 13 ч, полдник в 18 ч и ужин ровно в 19 ч. Он любил простую пищу с обильным количеством свежих овощей, выращенных в собственном огороде. Благодаря физической активности у него было хорошее здоровье и в столетнем возрасте он сам управлял автомобилем. Джеймс Стиллман Рокфеллер умер в возрасте 102 лет.

Бенджамин Маклейн Спок родился 2 мая 1903 года в Нью-Хэмпшире в семье преуспевающего юриста. Он был старшим из шести детей. В составе команды США по гребле на Олимпийских играх 1924 года Бенджамин Спок вместе со своим капитаном Джеймсом Стиллманом Рокфеллером стал обладателем золотой медали. В 1929 году он окончил с отличием Медицинский колледж Колумбийского университета. Многие годы доктор Спок работал детским врачом. Его опыт медика и взгляды на воспитание детей нашли отражение в книге «Ребенок и уход за ним», опубликованной в 1946 году. За долгую жизнь Спока эта книга выдержала семь изданий, была переведена на 39 языков и вышла общим тиражом более чем в 50 млн экземпляров, уступая только Библии. Демонстрируя талант во всем, за что бы он ни брался, Спок 12 лет преподавал в университете, писал новые книги, читал лекции по всему миру, вел телепередачу, принимал участие в антивоенном и антиядерном движениях. Олимпийский чемпион 1924 года Бенджамин Спок баллотировался в 1972 году в Президенты США. Доктор Спок прожил яркую жизнь и умер 16 марта 1998 года в возрасте 95 лет и 10 месяцев.

Среди старейших олимпийских долгожителей нельзя не упомянуть спортсменку из Голландии Алиду ван ден Бос (Alida van den Bos, 1902–2003), завоевавшую золотую медаль по гимнастике в командных соревнованиях в 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме. В 1948 году она возглавила тренерский коллектив по подготовке гимнастической команды Голландии. Алида ван ден Бос прожила 101 год, активно участвуя в олимпийском движении.

Вызывает большое уважение двукратный олимпийский чемпион по плаванию Харисон Смит Гланси (Harrison Smith Glancy, 1904– 2002), который на Олимпиаде 1924 года выиграл две золотые медали. Он был победителем трех национальных чемпионатов и трижды устанавливал рекорды мира в командных эстафетах. Харисон руководил нефтяной компанией до 1969 года, не прекращал плавательные тренировки до 72 лет. Он умер в возрасте 98 лет в Новом Орлеане, окруженный многочисленными родственниками и друзьями.

Первый русский олимпийский чемпион Николай Коломейкин (1872-1956) в 1908 году завоевал золотую медаль в фигурном катании на IV Олимпиаде в Лондоне. Основатель знаменитой русской школы фигурного катания, до сих пор не потерявшей мировое лидерство, умер в возрасте 84 лет. Не следует забывать о низком общественном ресурсе здоровья в России в годы жизни Н. Панина.

Как видим, спортсмены практически любого вида спорта — явные кандидаты в долгожители, если профессиональный спорт переходит в регулярный любительский, сопровождающийся здоровым образом жизни.