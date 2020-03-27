Девушка дня. Мария Пасека - многократный призер Олимпиады

Напомним, 24-летняя Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр (три серебра, одна бронза), двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке, трехкратной чемпионкой Европы и четырехкратной чемпионкой Универсиад.

Тренер спортсменки Марина Ульянкина сообщила, что продолжительность паузы в карьеры пока не определена. 24-летняя Пасека намерена во время паузы родить ребенка, а затем снова вернуться в спорт.

«Я в сборной России сейчас единственная такая старая, остальные девочки совсем маленькие, - смеется Мария. - Знаете, как говорят, с возрастом ты чего-то начинаешь бояться. Какая-то неуверенность появляется. Честно, я не могу говорить на сто процентов о медали в Токио. Раньше я знала, что выиграю. Сейчас в 24 тебе уже будто 40, а под конец тренировки как будто 80 стукнуло, и ты вываливаешься из спортзала».