Девушка дня. Елена Еремина

В карьере Елены Ереминой был пока только один чемпионат мира. В 2017 году в 16 лет она приехала в Монреаль и сходу стала третьей в личном многоборье. К бронзе Лена добавила серебро на любимых брусьях.

Вынужденная пауза из-за травмы длиной в год помешала ей продолжить собирать медали. Только в прошлом сезоне Еремина стала вновь участвовать в соревнованиях, но продолжительный перерыв не мог не сказаться на результатах.

Лена активно ведет соцсети: почти 23 тысячи человек следят за ней в инстаграме, а на канале в YouTube она выкладывает влоги о жизни российских гимнасток. Сегодня Елене Ереминой исполняется 19 лет.