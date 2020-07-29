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Девушка дня. Елена Еремина
29 июля 16:00

Девушка дня. Елена Еремина

Сегодня у российской гимнастки день рождения.

В карьере Елены Ереминой был пока только один чемпионат мира. В 2017 году в 16 лет она приехала в Монреаль и сходу стала третьей в личном многоборье. К бронзе Лена добавила серебро на любимых брусьях.

Вынужденная пауза из-за травмы длиной в год помешала ей продолжить собирать медали. Только в прошлом сезоне Еремина стала вновь участвовать в соревнованиях, но продолжительный перерыв не мог не сказаться на результатах.

Лена активно ведет соцсети: почти 23 тысячи человек следят за ней в инстаграме, а на канале в YouTube она выкладывает влоги о жизни российских гимнасток. Сегодня Елене Ереминой исполняется 19 лет.

ФОТО: https://www.instagram.com/heleneremina/

источник: «Советский спорт»
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