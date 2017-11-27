Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар дал признательные по обвинению в сексуальных домогательствах.

Как сообщает insidethegames.biz, Нассар признал свою вину по семи случаям сексуальных домогательств. Отметим, что шесть из семи потерпевших по этим случаям тогда выступали за сборную США по спортивной гимнастике.

Стоит отметить, что врач уже находится в тюрьме, и ему грозит общий срок заключения до 40 лет. Случаи сексуального домогательства со стороны врача имели место с 1998 по 2015 год.

53-летний Нассар входил в медицинский штаб сборной США на четырех Олимпиадах. Параллельно он работал в Университете штата Мичиган. Осенью он ушел из национальной команды.

В августе в США было опубликовано расследование о сексуальном насилии в отношении молодых гимнасток в США. Нассар стал одним из фигурантов этого дела.