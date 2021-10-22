ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 октября 09:19

Медведева отреагировала на победу Мельниковой на чемпионате мира

Представительница России выиграла на мировом первенстве впервые за 11 лет.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на победу россиянки Ангелины Мельниковой в личном многоборье на мировом первенстве по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова финишировала четвертой (53,598). Вторую позицию заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в индивидуальном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Добавим, что Мельникова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На минувших Играх в Токио спортсменка выиграла две бронзовые награды (в многоборье и в вольных упражнениях), а также стала олимпийской чемпионкой в командных упражнениях.

источник: Instagram
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Металлург" одержал волевую победу над "Йокеритом"Спрос на автокредиты без залога в банке ВТБ вырос в полтора разаУнаи Эмери высоко оценил российского полузащитника "Вильярреала"Жуткая судьба экс-футболиста ЦСКА, которого считали гениемРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. Фото
Свечников догнал Овечкина, Бобровский вошел в «клуб 300». Новые подвиги русских в НХЛ
Очередной игровой день чемпионата НХЛ не обошелся без достижений российских хоккеистов.
День российского сурка! «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в «стиле» «Спартака» и «Зенита»
В домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы железнодорожники в концовке пропустили единственный мяч от «Галатасарая» и серьезно ухудшили свои шансы на выход в евровесну.
«Удаленка» Рассказова, «адвокат дьявола» Черданцев и мама для Месси в обзоре мемов
Этот обзор посвящен поражениям «Спартака» в Лиге Европы, «Зенита» - в Лиге чемпионов и другим еврокубковым матчам.
30 кандидатов на «Золотой мяч»-2021: цифры и титулы Месси, Роналду, Левандовски, Мбаппе и всех-всех-всех
Все меньше времени остается до вручения престижной награды France Football - лучшему футболисту 2021 года. Церемония в Париже состоится 29 ноября, а претендуют на награду 30 игроков. В нашем видео мы представили каждого.
«Дзюба ни разу не зацепился за мяч — вот вам и разница с РПЛ». Наумов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»
ий президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил «Плеймейкеру», почему «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов «Ювентусу» (0:1).
Журналиста после матча с «Лестером» избил экс-глава спартаковской «Фратрии»: что произошло?
Неприятный инцидент случился после матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» (3:4) с журналистом РБК Александром Щеголевым.
«Если б Рассказов сдержал этого демона, то играл бы в АПЛ». Червиченко — о матче «Спартак» — «Лестер»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча 3-го тура Лиги Европы, в котором красно-белые уступили на своем поле со счетом 3:4.
Антирекорды «Спартака»: Дака забил красно-белым самые быстрые хет-трик и покер в истории Лиги Европы
23-летний нападающий «Лестер» Патсон Дака стал автором двух исторических достижений в матче 3-го тура Лиги Европы против «Спартака». А мы вспоминаем все хет-трики в ворота российских клубов в рамках этого турнира в нашей видеоподборке.
3:4 в матче «Спартака» и «Лестера» — уникальный счет? Судя по ставкам, вовсе нет
В БК «Лига Ставок» 20 октября были зарегистрированы крупные и любопытные выигрыши по пари на матч 3-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Тарасенко и Барбашев сорвали куш в Вегасе. Как русские вывели «Сент-Луис» в лидеры НХЛ
Голы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева принесли «Сент-Луису» гостевую победу над «Вегасом» (3:1) и первое место в таблице Западной конференции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика