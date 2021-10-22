Барсукова станет личным тренером сестер Авериных на чемпионате мира в Японии

Главный тренер сборной России, а также президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила о том, что Арина и Дина Аверины будут выступать на чемпионате мира в Японии под руководством нового личного тренера.

Отмечается, что наставницей для спортсменок на соревнованиях станет обладательница золотой медали Олимпиады 2000 года Юлия Барсукова. С 2011-го сестер Авериных тренировала Вера Шаталина.

– Это произошло в связи с семейными обстоятельствами какими-то. Я думаю, что все нормально, просто она очень устала. Барсукова едет на чемпионат мира в Японию, – приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, что мировое первенство проходит с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.