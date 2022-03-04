FIG отстранила российских гимнастов от участия в международных соревнованиях

Международная федерация гимнастики (FIG) на своем официальном сайте опубликовала заявление по поводу участия российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

Отмечается, что гимнасты, представляющие Россию и Белоруссию, а также официальные лица этих стран с 7 марта будут отстранены от всех турниров под эгидой FIG до дальнейшего уведомления.

Напомним, что ранее FIG разрешила российской команде принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Таким образом, спортсмены смогли выступили на этапе Кубка мира в Катаре.