Немов выразил разочарование решением FIG отстранить россиян от международных соревнований

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

– Очень плохо. Ничего хорошего из этого не выйдет. Сожалею, что международная федерация гимнастики оказалась в таком положении и поддалась таким настроениям. Я разочарован, – цитирует Немова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 4 марта, FIG на своем официальной сайте опубликовала заявление, в котором говорится о том, что гимнасты, представляющие Россию и Белоруссию, с 7 марта будут отстранены от всех международных турниров до дальнейшего уведомления.