Россиянки Уразова и Минаева стали победительницами этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

Российские спортсменки Владислава Уразова и Мария Минаева одержали победы в своих дисциплинах на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Отметим, что 17-летняя Уразова показала лучший результат в упражнениях на бревне, получив за свои выступления 13,200 балла. Второе и третье место заняли Нора Перестеги из Венгрии и представительница Гонконга Вон Хю Ин соответственно.

Что касается Минаевой, то 16-летняя россиянка победила в вольных упражнениях – на ее счету 12,666 балла. На второй строчке расположилась украинка Даниэла Батрона, а тройку лучших замкнула венгерка Дорина Бецеге.

Напомним, что российские гимнастки выступают на КМ в Дохе в нейтральном статусе.