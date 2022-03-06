В сборной России рассказали, почему Куляк вышел на церемонию награждения в майке с буквой Z

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, почему российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения этапа Кубка мира в Катаре с буквой Z на майке.

– Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива, – приводит слова Родионенко сайт «Матч ТВ».

Тренер также поделилась предположением, почему гимнаст поступил подобным образом. По ее мнению, Куляк своим действием решил ответить на провокации со стороны украинских спортсменов.

Напомним, что этап мирового первенства по спортивной гимнастике проводился в Дохе (Катар) со 2 по 5 марта.