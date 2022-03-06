Алексей Немов - о поступке Куляка: Это его личное право

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал решение российского гимнаста Ивана Куляка выйти на церемонию награждения соревнований в майке с надписью Z.

«Думаю, что это было его личное решение. Это наш спортсмен, наш парень, который представляет Россию, наверно, на последних международных соревнованиях в этом сезоне. Он поступил так, как посчитал нужным. Это его личное право, никто его в этом не ограничивал. Может ли это считаться патриотическим порывом? Это уже каждый для себя сам решает», — сказал Немов «СЭ».

Напомним, что этап мирового первенства по спортивной гимнастике проводился в Дохе (Катар) со 2 по 5 марта.