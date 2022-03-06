FIG просит возбудить дисциплинарное дело в отношении Куляка

Международная федерация гимнастики обратится в фонд этики по поводу поведения российского спортсмена Ивана Куляка на этапе Кубка мира в Дохе.
Как сообщает официальный сайт FIG, организация попросит возбудить дисциплинарное производство в отношении 20-летнего атлета, который вышел на церемонию награждения за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.
Напомним, что первое место занял украинский спортсмен Илья Ковтун. Куляк стал третьим.
Из-за санкций Международной федерации гимнастики сборная России выступает без флага и гимна.
источник: Международная федерация гимнастики (FIG)