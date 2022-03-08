Глава ФСГР заявил, что дело Куляка передали в Фонд гимнастической этики

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал о ситуации с рассмотрением дела российского спортсмена Ивана Куляка.

Напомним, что 20-летний гимнаст вышел на церемонию награждения этапа Кубка мира в Дохе с буквой Z на майке.

– Дело передано в Фонд гимнастической этики, – цитирует Титова ТАСС.

Добавим, что Куляк занял третье место в соревнованиях на брусьях. Победителем стал Илья Ковтун из Украины, а на второй строчке расположился представитель Казахстана Милад Карими.

Напомним, 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) на своем официальной сайте опубликовала заявление, в котором говорится о том, что гимнасты, представляющие Россию и Белоруссию, с 7 марта будут отстранены от всех международных турниров до дальнейшего уведомления.

Ранее FIG разрешила российской команде принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Таким образом, спортсмены смогли выступить в Дохе.