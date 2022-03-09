В Госдуме РФ оценили поступок Куляка на Кубке мира

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин прокомментировал поступок российского гимнаста Ивана Куляка на этапе Кубка мира в Дохе.

Напомним, что 20-летний гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой Z на майке. Дело Куляка передано в Фонд гимнастической этики.

«Поступок российского гимнаста Ивана Куляка был спровоцирован агрессивным поведением украинской команды, при этом молодой спортсмен поступил как настоящий патриот, для которого собственные убеждения выше потенциального наказания», - цитирует ТАСС Пайкина.

Добавим, что первое место занял украинский спортсмен Илья Ковтун. Куляк стал третьим.

Напомним, 4 марта Международная федерация гимнастики опубликовала заявление, в котором говорится о том, что гимнасты, представляющие Россию и Белоруссию, с 7 марта будут отстранены от всех международных турниров до дальнейшего уведомления.