Белорусские гимнасты хотят принять участие в чемпионате России

Сборная Белоруссии по спортивной гимнастике заинтересована в участии в чемпионате России.

Ранее глава ФСГР Василий Титов заявил, что федерация намерена пригласить на соревнования спортсменов из РБ и намерена для этого внести изменения в регламент.

«Наши команды по спортивной гимнастике, мужская и женская, заинтересованы в участии в различных соревнованиях в России, в том числе в открытом чемпионате России. Но, конечно же, в первую очередь мы хотели бы получить приглашение от федерации гимнастики России со всеми условиями нашего участия», - приводит ТАСС слова исполнительного директора Белорусской ассоциации гимнастики Андрея Федорова.

Добавим, что женский чемпионат России пройдет с 4 по 10 апреля, а мужской - с 11 по 17 апреля.