Валентина Родионенко: Президент FIG не видит чемпионат мира без России

Главный тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что глава FIG Моринари Ватанабэ приложит все усилия для того, чтобы национальную российскую команду как можно быстрее допустили до международных соревнований.

«Мы были в Катаре на этапе Кубка мира, президент Международной федерации гимнастики Ватанабэ уверил нас, что, как только закончатся военные действия, будут предприниматься все усилия, чтобы нашу команду допустили. Он не видит чемпионат мира без нашей команды.

По регламенту на чемпионате России мы отбираем на чемпионат Европы, но, даже если на Европу мы не поедем, сейчас склоняются к тому, что туда нас все-таки не допустят, шансы на 2023 год выступить будут серьезные. Поэтому надо готовиться, выбирать состав сборной», - приводит слова Родионенко ТАСС.

Напомним, мировое первенство пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. Чемпионат России состоится в Казани в период с 6 по 17 апреля.