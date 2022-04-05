ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валентина Родионенко: Президент FIG не видит чемпионат мира без России

Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований
05 апреля 2022 23:35
автор: Александр Шульгин

Главный тренер женской сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что глава FIG Моринари Ватанабэ приложит все усилия для того, чтобы национальную российскую команду как можно быстрее допустили до международных соревнований.

«Мы были в Катаре на этапе Кубка мира, президент Международной федерации гимнастики Ватанабэ уверил нас, что, как только закончатся военные действия, будут предприниматься все усилия, чтобы нашу команду допустили. Он не видит чемпионат мира без нашей команды.

По регламенту на чемпионате России мы отбираем на чемпионат Европы, но, даже если на Европу мы не поедем, сейчас склоняются к тому, что туда нас все-таки не допустят, шансы на 2023 год выступить будут серьезные. Поэтому надо готовиться, выбирать состав сборной», - приводит слова Родионенко ТАСС.

Напомним, мировое первенство пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. Чемпионат России состоится в Казани в период с 6 по 17 апреля.

источник: ТАСС
Это интересно:
Валентина Родионенко: Президент FIG не видит чемпионат мира без России
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований
05.04.2022 23:35
Спортивная гимнастика
автор: Александр Шульгин
Хоркина заявила, что российские гимнасты не собираются менять гражданство
6 апреля в Казани начнется чемпионат России.
05.04.2022 17:51
Спортивная гимнастика
автор: Максим Скороходов
Гимнаст Куляк считает несправедливой ситуацию с его возможной дисквалификацией со стороны FIG
В рамках этапа Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z на майке.
21.03.2022 11:15
Спортивная гимнастика
автор: Владислав Корегин
FIG выступила с предложением дисквалифицировать Куляка и двух тренеров из России на один год
В рамках этапа Кубка мира в Дохе гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой Z на майке.
20.03.2022 11:20
Спортивная гимнастика
автор: Владислав Корегин
Белорусские гимнасты хотят принять участие в чемпионате России
Соревнования пройдут в Казани.
14.03.2022 15:00
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
В Госдуме РФ оценили поступок Куляка на Кубке мира
FIG разрешила российской команде принимать участие в соревнованиях в Дохе в нейтральном статусе.
09.03.2022 20:42
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Глава ФСГР заявил, что дело Куляка передали в Фонд гимнастической этики
Россиянин занял третье место в соревнованиях на брусьях в рамках этапа Кубка мира в Дохе.
08.03.2022 14:53
Спортивная гимнастика
автор: Владислав Корегин
FIG просит возбудить дисциплинарное дело в отношении Куляка
Российские и белорусские гимнасты выступают в нейтральном статусе.
06.03.2022 22:08
Спортивная гимнастика
Алексей Немов - о поступке Куляка: Это его личное право
06.03.2022 15:38
Спортивная гимнастика
автор: Александр Бойченко
В сборной России рассказали, почему Куляк вышел на церемонию награждения в майке с буквой Z
Иван Куляк представляет сборную России в спортивной гимнастике.
06.03.2022 15:33
Спортивная гимнастика
автор: Александр Бойченко
Британия покоряет Пиренеи. Как «Ман Сити» и «Ливерпуль» одной ногой шагнули в полуфинал Лиги чемпионов
В первых четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома взял верх над «Атлетико» (1:0), а «Ливерпуль» на выезде переиграл «Бенфику» (3:1).
Васю поздно посадили. Как «Магнитка» после замены вратаря едва не сотворила суперкамбэк
«Металлург» уступил во втором матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактору» – 4:6. Счет в серии стал равным 1-1.
«Подарок» для «Спартака» и другие футбольные мемы
Обзор футбольных новостей в картинках.
Клубик Рубика. В «Локомотиве» творится что-то не то — и возмущает это не только Семина
Главным тренером столичного футбольного клуба теперь назначен Заур Хапов, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин отстранены, а чехарде нет конца и края.
«Хапова ждет участь Лоськова». Гуренко — о новом главном тренере «Локомотива»
Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко высказал «Плеймейкеру» мнение о назначении Заура Хапова.
Выручка «Лиги Ставок» выросла, «Ман Сити» объявлен фаворитом Лиги чемпионов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Как выжить в РПЛ «Спартаку» и Слуцкому? Расклады на концовку футбольного сезона
В оставшихся семи турах красно-белым предстоит решать непривычную задачу сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.
Хапов возглавил «Локомотив», Ларссон покинул «Спартак», ЦСКА потерпел первое поражение в Кубке Гагарина
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русский блюз. Тарасенко, Барбашев и Бучневич отгрузили четыре шайбы в ворота Просветова (видео)
Дубль Владимира Тарасенко, три очка Павла Бучневича и гол Ивана Барбашева принесли «Сен-Луису» крупную победу над «Аризоной» (5:1) в очередном матче чемпионата НХЛ.
Юбиляр Гусев «расколдовал» Федорова. Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА благодаря голу Никиты Гусева вырвал волевую победу у московских одноклубников (2:1) и сравнял счет в противостоянии (1-1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика