Листунова одержала победу в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова одержала победу на чемпионате России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.
Результат спортсменки, выступающей за Москву, составил 115,765 балла. Второе место заняла Мария Минаева (Татарстан) - 110,664 балла. Бронза досталась ростовчанке Владиславе Уразовой (109,598 балла).
Напомним, Листунова и Уразова выигрывали олимпийское золото в командном многоборье в составе сорной России.
Национальное первенство проходит в Казани и завершится 17 апреля.
источник: «Советский спорт»