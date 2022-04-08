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Листунова одержала победу в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике

Первенство проходит в Казани
08 апреля 2022 19:29
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова одержала победу на чемпионате России по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Результат спортсменки, выступающей за Москву, составил 115,765 балла. Второе место заняла Мария Минаева (Татарстан) - 110,664 балла. Бронза досталась ростовчанке Владиславе Уразовой (109,598 балла).

Напомним, Листунова и Уразова выигрывали олимпийское золото в командном многоборье в составе сорной России.

Национальное первенство проходит в Казани и завершится 17 апреля.

источник: «Советский спорт»
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