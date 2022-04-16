Артур Далалоян: Немецкие клубы отказались от российских гимнастов

Российский гимнаст Артур Далалоян сообщил, что ряд отечественных спортсменов покинули чемпионат Германии. По его словам, немецкие клубы инициировали разрыв трудовых отношений.

«Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим.

Я уже получил письмо от клуба, в котором в очень тактичной форме извещается, что меня не вызовут на соревнования. Такие же письма пришли и остальным ребятам, в том числе Давиду Белявскому и Никите Нагорному. Этот отказ вызван сложной политической ситуацией в мире», – сказал россиянин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, Далалоян выступал за клуб Schwabisch Gmund-Wetzgau, Белявский представлял KTV Straubenhardt, а Нагорный – TG Saar.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиянин от соревнований под своей эгидой, однако на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется.