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Артур Далалоян: Немецкие клубы отказались от российских гимнастов

По словам олимпийского чемпиона, всему виной политическая ситуация.
16 апреля 2022 14:16
автор: Артур Гичунцев

Российский гимнаст Артур Далалоян сообщил, что ряд отечественных спортсменов покинули чемпионат Германии. По его словам, немецкие клубы инициировали разрыв трудовых отношений.

«Все немецкие клубы отказались от российских спортсменов, и как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим.

Я уже получил письмо от клуба, в котором в очень тактичной форме извещается, что меня не вызовут на соревнования. Такие же письма пришли и остальным ребятам, в том числе Давиду Белявскому и Никите Нагорному. Этот отказ вызван сложной политической ситуацией в мире», – сказал россиянин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, Далалоян выступал за клуб Schwabisch Gmund-Wetzgau, Белявский представлял KTV Straubenhardt, а Нагорный – TG Saar.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиянин от соревнований под своей эгидой, однако на национальные клубные турниры этот запрет не распространяется.

источник: ТАСС
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