Далалоян победил в опорном прыжке на соревнованиях в Италии

Олимпийский чемпион Артур Далалоян победил в соревнования в опорном прыжке на клубном чемпионате Италии. Россиянин выступает за команду Romagna Team. Спортсмен набрал 14,800 балла.
На втором месте расположился Никола Бартолини из Pro Patria Bustese, заработавший 14,700 балла. Тройку лучших замкнул представитель Ares Мендоса Вара (14,600).
Отметим, что в упражнениях на кольцах первым стал Андреа Синголани из Virtus Pasqualetti Macerata (14,200), Далалоян остановился на второй строчке (14,050), а Марко Лодадио из Pro Patria Bustese (13,700) забронировал за собой третью строчку.
Таким образом, по итогам выступлений Далалояна занял второе место (242,350).
источник: «Советский спорт»