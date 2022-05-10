ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В ФСГР отреагировали на решение 46-летней Чусовитиной выступить на девятой в карьере Олимпиаде

В настоящее время спортсменка представляет Узбекистан.
10 мая 2022 11:15

Президент ФСГР Василий Титов отреагировал на решение узбекской гимнастки Оксаны Чусовитиной принять участие в девятой в карьере Олимпиаде.

«Могу только поприветствовать решение Оксаны выступить на своей девятой Олимпиаде. Она молодец, демонстрирует уникальную работоспособность», - приводит слова Титова РИА Новости.

Добавим, что Чусовитина является олимпийской чемпионкой, серебряным призером Игр, трехкратной чемпионкой мира, а также победительницей европейского первенства.

Напомним, ближайшая Олимпиады состоится в Париже в 2024 году.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
В ФСГР отреагировали на решение 46-летней Чусовитиной выступить на девятой в карьере Олимпиаде
В настоящее время спортсменка представляет Узбекистан.
10.05.2022 11:15
Спортивная гимнастика
Далалоян победил в опорном прыжке на соревнованиях в Италии
Россиянин выступил в рамках клубного чемпионата.
24.04.2022 14:43
Спортивная гимнастика
Нагорный победил в опорном прыжке на чемпионате России
Соревнования проходят в Казани.
17.04.2022 14:36
Спортивная гимнастика
Артур Далалоян: Немецкие клубы отказались от российских гимнастов
По словам олимпийского чемпиона, всему виной политическая ситуация.
16.04.2022 14:16
Спортивная гимнастика
автор: Артур Гичунцев
Далалоян снялся с чемпионата России
Никита Нагорный и Давид Белявский в Казани по программе многоборья не выступали.
16.04.2022 14:10
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Далалоян стал чемпионом России в личном многоборье
Соревнования проходят в Казани.
15.04.2022 20:09
Спортивная гимнастика
Нагорный и Белявский не выступят в личном многоборье на чемпионате России
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский не выступят в финале личного многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани.
15.04.2022 19:49
Спортивная гимнастика
автор: Александр Поволоцкий
Листунова победила в вольных упражнениях на чемпионате России
Турнир проходит в Казани.
10.04.2022 16:29
Спортивная гимнастика
Листунова одержала победу в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике
Первенство проходит в Казани
08.04.2022 19:29
Спортивная гимнастика
автор: Александр Шульгин
Валентина Родионенко: Президент FIG не видит чемпионат мира без России
Отечественные спортсмены отстранены от международных соревнований
05.04.2022 23:35
Спортивная гимнастика
автор: Александр Шульгин
Потянет ли Малкин 200? Круче ли он Федорова? И уступит ли Кучерову? Разбор русского рекорда Кубка Стэнли
Евгений Малкин единолично возглавил список лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ, оторвавшись на одно очко от Сергея Федорова.
Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC
Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.
Карацев «спешит на помощь» Медведеву, Непомнящий победил «наследника Карлсена». Новые приключения наших «нейтралов»
Еженедельный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Бобровский остановил Овечкина, Малкин забил Георгиеву, Ничушкин отправил Тренина в отпуск. Видео Кубка Стэнли
«Колорадо» первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, выиграв с победной шайбой Валерия Ничушкина серию у «Нэшвилла» (5:3, 4-0), а «Флорида» усилиями Сергея Бобровского победила в овертайме «Вашингтон» и сравняла счет в противостоянии (3:2ОТ, 2-2).
Россия на Пхукете — пляж или выборы? Все болевые точки революционного конгресса ISU
Опубликована полная повестка конгресса ISU, который пройдет 6-10 июня в Таиланде. Там будут обсуждаться и могут быть приняты сразу несколько важных новшеств в правилах фигурного катания и регламенте крупнейших соревнований.
Две звезды для Манчестера! «Сити» берет Холанда, «Юнайтед» сохраняет Роналду
Авторитетное издание The Athletics утверждает, что Эрлинг Холанд наконец-то определился со своим будущем: 21-летний норвежец продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Есть новости и по Криштиану Роналду.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 09.05.2022: на кону 2 550 000 рублей!
9 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Сильва побил рекорд Карпина, Дибала догнал Баджо! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
У Кучерова два паса и важная победа, у Капризова — гол и несмертельное поражение. Русские звезды в Кубке Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Торонто» (7:3) и сравнять счет в серии первого раунда плей-офф (2-2), а вот гола Кирилла Капризова не хватило «Миннесоте» для победы над «Сент-Луисом» (2:5, 2-2).
Ферстаппен снова обыграл Леклера, «Быки» почти догнали «Феррари». Итоги Гран-при Майами
На первом в истории «Формулы-1» Гран-при Майами развернулась ожесточенная борьба между ведущими гонщиками «Феррари» и «Ред Булла».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика