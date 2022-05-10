В ФСГР отреагировали на решение 46-летней Чусовитиной выступить на девятой в карьере Олимпиаде

Президент ФСГР Василий Титов отреагировал на решение узбекской гимнастки Оксаны Чусовитиной принять участие в девятой в карьере Олимпиаде.

«Могу только поприветствовать решение Оксаны выступить на своей девятой Олимпиаде. Она молодец, демонстрирует уникальную работоспособность», - приводит слова Титова РИА Новости.

Добавим, что Чусовитина является олимпийской чемпионкой, серебряным призером Игр, трехкратной чемпионкой мира, а также победительницей европейского первенства.

Напомним, ближайшая Олимпиады состоится в Париже в 2024 году.