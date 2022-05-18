«Беспрецедентно и нереально». Журова отреагировала на дисквалификацию Куляка

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отрегировала на решение Международной федерации гимнастки дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка.

Напомним, что 20-летний гимнаст занял третье место в соревнованиях на брусьях на турнире в Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел с буквой Z на майке.

«Сначала это кажется беспрецедентно и нереально, человек даже не высказал ничего. Надо смотреть регламент, несомненно, есть определенные ограничения на церемонию награждения. Потому что предпосылки были , но дисквалификации не было, там были штрафы, замечания, но чтобы человека отстранили и дисквалифицировали - такого не было еще никогда», - приводит слова Журовой ТАСС.

Добавим, что помимо Куляка, FIG хотел дисквалифицировать двух тренеров сборной России по спортивной гимнастике, а именно Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. При этом организация готова была рассмотреть вариант с лишением бронзовой медали спортсмена по итогам соревнований в Дохе, а также его призовых.