В Госдуме назвали беззаконием решение о дисквалификации Куляка

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отрегировал на решение Международной федерации гимнастки дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка.

Напомним, что 20-летний гимнаст занял третье место в соревнованиях на брусьях на турнире в Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел с буквой Z на майке.

«Для меня удивительно, что несколько букв латинского алфавита попали в список запрещенных международной федерации и организаторов турнира в Дохе. Поэтому решение о дисквалификации, лишении наград и призовых является полнейшим беззаконием», - приводит слова Свищева ТАСС.

Добавим, что помимо Куляка, FIG хотел дисквалифицировать двух тренеров сборной России по спортивной гимнастике, а именно Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. При этом организация готова была рассмотреть вариант с лишением бронзовой медали спортсмена по итогам соревнований в Дохе, а также его призовых.