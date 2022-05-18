«Очень большое чувство жалости к спортсменам»: Винер-Усманов - о дисквалификации Куляка

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отрегировала на решение Международной федерации гимнастки дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка.

Напомним, что 20-летний гимнаст занял третье место в соревнованиях на брусьях на турнире в Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел с буквой Z на майке.

«Тема ажиотажная, причем уже давно. Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики», - приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости.

Добавим, что помимо Куляка, FIG хотел дисквалифицировать двух тренеров сборной России по спортивной гимнастике, а именно Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. При этом организация готова была рассмотреть вариант с лишением бронзовой медали спортсмена по итогам соревнований в Дохе, а также его призовых.