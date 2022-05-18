Милонов - о дисквалификации Куляка: Стоит обжаловать для чистоты процесса

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отрегировал на решение Международной федерации гимнастки дисквалифицировать россиянина Ивана Куляка.

Напомним, что 20-летний гимнаст занял третье место в соревнованиях на брусьях на турнире в Дохе. На церемонию награждения спортсмен вышел с буквой Z на майке.

«Наши спортсмены должны понимать, что их все равно будут отстранять от соревнованийт. Стоит обжаловать для чистоты процесса, дальше когда мы отыграемся, мы пройдемся по списочку тех, кто принимал неправильные решения в нашу пользу», - приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Добавим, что помимо Куляка, FIG хотел дисквалифицировать двух тренеров сборной России по спортивной гимнастике, а именно Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. При этом организация готова была рассмотреть вариант с лишением бронзовой медали спортсмена по итогам соревнований в Дохе, а также его призовых.