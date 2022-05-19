Фетисов - о Куляке: Решение было ожидаемым, правила всем понятны

Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Есть определенный регламент, который разрешает или же не разрешает определенные действия. Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал свое отношение к происходящему. Но решение было ожидаемым - правила всем понятны», - приводит слова Фетисова ТАСС.

Добавим, что помимо Куляка, FIG хотел дисквалифицировать двух тренеров сборной России по спортивной гимнастике, а именно Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. При этом организация готова была рассмотреть вариант с лишением бронзовой медали спортсмена по итогам соревнований в Дохе, а также его призовых.