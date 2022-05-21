Далалоян отреагировал на отказ украинца участвовать с ним в одном турнире

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян отреагировал на решение украинца Ильи Ковтуна бойкотировать «Финал шести» клубного чемпионата Италии.

Напомним, что Ковтун отказался от участия в соревновании, так как не захотел состязаться с россиянином.

«Отношение мое абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», — цитируют «РИА Новости» Далалояна.

На соревнованиях россиянин представит клуб итальянской серии А Gymnastic Romagna Team.